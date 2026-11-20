Tham dự chương trình có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung cùng 23 đoàn với gần 300 nghệ nhân đến từ các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa” năm 2026. Ảnh: Phương Duyên

Phát biểu khai mạc, ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - nhấn mạnh: Đây không chỉ là cuộc hội tụ của những sắc màu văn hóa mà còn là dịp kết nối, giao lưu, chia sẻ tình yêu và trách nhiệm đối với di sản giữa các cộng đồng dân tộc.

Thông qua chương trình, tỉnh Gia Lai mong muốn góp phần tôn vinh những nghệ nhân đang ngày đêm gìn giữ, trao truyền di sản; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai, kết nối di sản với du lịch, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất đại ngàn đến với bạn bè và du khách gần xa.

Trình diễn trống trận Tây Sơn. Ảnh: Phương Duyên

Vòng xoang kết đoàn. Ảnh: Phương Duyên

“Ban tổ chức hy vọng Ngày hội sẽ mang đến cho quý vị đại biểu, du khách và nhân dân những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa; qua đó thêm yêu, thêm trân trọng và cùng chung tay gìn giữ, phát huy những giá trị di sản văn hóa quý báu của dân tộc”-ông Tuấn kỳ vọng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho 11 tập thể, 25 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình tặng hoa cho các đoàn nghệ nhân tham gia chương trình. Ảnh: Phương Duyên

Chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa” năm 2026 diễn ra từ ngày 20-11 đến 11 giờ ngày 22-11 tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku với rất nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đó là trình diễn văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống (cồng chiêng Bahnar, Jrai, Chăm H’roi; nghệ thuật Bài chòi, tuồng (hát bội); trống trận và võ thuật Tây Sơn…): trình diễn và trải nghiệm nghề truyền thống (đan lát, dệt thổ cẩm, chằm nón ngựa Phú Gia, làm tranh Đông Hồ…).

Đặc biệt, chương trình năm nay có sự góp mặt lần đầu tiên của đoàn nghệ nhân đúc đồng, đúc cồng chiêng đến từ Làng nghề đúc đồng truyền thống Phước Kiều (phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng).

Các em học sinh trải nghiệm không gian tại Làng nghề đúc đồng truyền thống Phước Kiều. Ảnh: Phương Duyên

Công chúng và du khách còn có cơ hội trải nghiệm các loại hình văn hóa như nặn tò he, vẽ mặt nạ tuồng, thưởng thức trà đạo và khám phá không gian “Áo dài di sản”; tham gia các trò chơi dân gian; tham quan triển lãm chuyên đề: “Di sản văn hóa Tây Nguyên qua điêu khắc gỗ” (mở cửa từ ngày 20-11 đến 10-12) với 50 hiện vật, tác phẩm của 9 họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh.