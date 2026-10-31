Gia Lai: Khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch tại xã Biển Hồ

Quang cảnh lễ khai mạc chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai.

Theo đó, lễ khai mạc chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai là hoạt động nhằm quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng, khu vực Biển Hồ và núi lửa Chư Đang Ya, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Nổi bật là trình diễn cồng chiêng, âm nhạc và nhạc cụ dân tộc; giao lưu các đội văn nghệ, nghệ nhân, nhóm nhạc; phục dựng Lễ mừng nhà rông mới của người Jrai; giải chạy Gia Lai City Trail; tổ chức phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, ẩm thực truyền thống cùng các hoạt động thể thao, trò chơi dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, vào lúc 14 giờ ngày 31/10, xã Biển Hồ sẽ tổ chức Lễ công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng.

Những điệu múa mang tính đặc trưng của các thiếu nữ người Jrai.

Chuỗi hoạt động tại xã Biển Hồ là một trong những điểm nhấn của Festival cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, góp phần kết nối giá trị văn hóa truyền thống với cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến với du khách.

Bên cạnh đó việc phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn văn hóa, gìn giữ di sản và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Đây cũng là định hướng để địa phương từng bước hình thành những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan và văn hóa cộng đồng.