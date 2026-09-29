Gia Lai: Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Dự lễ khai giảng có TS Nguyễn Mạnh Hải - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; cùng hơn 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

TS Nguyễn Mạnh Hải, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Bình Dương

Tham gia khóa học, học viên được trang bị kiến thức có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Bên cạnh 18 học phần chính, học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề bổ trợ, tham gia hoạt động thực tế với nhiều điểm mới trong chương trình, phương thức dạy học, kiểm tra và đánh giá.

Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Bình Dương

Khóa học diễn ra trong 18 tháng, giúp học viên nâng cao thế giới quan, phương pháp luận; tầm nhìn, tư duy chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.