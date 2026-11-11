Gia Lai: Khắc phục sạt lở, ngập úng do mưa lớn trên quốc lộ 1D

Mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ 1D khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. (Ảnh: ĐẶNG VIỆT)

Các điểm được tập trung xử lý gồm khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ 1D, thuộc khu phố 16; tình trạng ngập úng tại cầu Bãi Nhỏ và một số vị trí trên hệ thống thoát nước phục vụ dân sinh ở khu phố 16. Đây là những khu vực cần được khẩn trương kiểm tra, xử lý nhằm hạn chế ảnh hưởng của mưa lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Tham gia đợt ra quân có Trung tâm Sự nghiệp công phường, Ban Chỉ huy quân sự phường, Công an phường, các phòng, ban chuyên môn của phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh. Ngay sau khi triển khai, các lực lượng đã phối hợp kiểm tra thực tế, xác định những vị trí cần xử lý, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện thực hiện các phần việc phù hợp với tình hình tại hiện trường.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ giải cứu một chiếc xe bị mắc kẹt trên quốc lộ 1D. (Ảnh: ĐẶNG VIỆT)

Tại khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ 1D, lực lượng chức năng tập trung thu dọn đất đá, xử lý phần bị ảnh hưởng, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Ở khu vực cầu Bãi Nhỏ và các tuyến thoát nước tại khu phố 16, các lực lượng tổ chức khơi thông dòng chảy, xử lý những điểm ứ đọng, hạn chế tình trạng nước mưa thoát chậm, gây ngập úng và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Các lực lượng kiên quyết tạm dừng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo tuyến đường tránh an toàn, không để xảy ra ùn tắc kéo dài hay tai nạn giao thông phát sinh. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng cận kề các điểm sạt lở xung yếu, sẵn sàng giải cứu, khắc phục các sự cố đất đá đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Lượng lớn nước và đất đá từ trên núi đổ xuống đường, khiến các phương tiện hiện không thể di chuyển qua lại. (Ảnh: ĐẶNG VIỆT)

Việc huy động đồng thời nhiều lực lượng, đơn vị đẩy nhanh tiến độ khắc phục, bảo đảm sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ quan chức năng của tỉnh trong ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tập trung xử lý các điểm sạt lở, ngập úng, hạn chế những tác động bất lợi do mưa lớn gây ra. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.