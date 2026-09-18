Gia Lai khắc phục dứt điểm tình trạng mất vệ sinh, ảnh hưởng chất lượng phục vụ tại các bệnh viện

Thời gian qua, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo, yêu cầu ngành Y tế và các bệnh viện khẩn trương khắc phục tình trạng vệ sinh môi trường, cảnh quan, trật tự khu vực bệnh viện và những tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, người bệnh và công tác nắm tình hình, một số tồn tại vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tổ chức kiểm tra toàn diện khuôn viên bệnh viện, tập trung vào các khu vực dễ tạo hình ảnh nhếch nhác, mất vệ sinh như: khu khám bệnh, khu điều trị, hành lang, nhà vệ sinh, khu vực tập trung đông người, bãi giữ xe, khuôn viên cây xanh, khu vực tập kết rác, các lối ra vào và khu vực trước cổng bệnh viện.

Các bệnh viện chủ động bố trí hợp lý khu vực đón, trả người bệnh, bảo đảm cổng bệnh viện thông thoáng, an toàn, văn minh. Ảnh: N.N

Đồng thời, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục phục vụ trực tiếp người bệnh; hạng mục nào hư hỏng, xuống cấp phải có phương án sửa chữa, thay thế hoặc xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn và chất lượng phục vụ.

Giám đốc các bệnh viện phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và UBND tỉnh về tình trạng vệ sinh môi trường, cảnh quan, trật tự và chất lượng phục vụ trong phạm vi quản lý.

Các bệnh viện phải thiết lập cơ chế kiểm tra hằng ngày đối với vệ sinh, cảnh quan và các khu vực phục vụ người bệnh; phân công cụ thể người phụ trách từng khu vực, từng nhiệm vụ.

Đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, hàng quán và các hoạt động gây mất trật tự, mỹ quan, ảnh hưởng việc đi lại của người bệnh và xe cấp cứu. Bố trí hợp lý khu vực đón, trả người bệnh; bảo đảm cổng bệnh viện thông thoáng, an toàn, văn minh.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước đối với trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của địa phương tại khu vực xung quanh các cơ sở y tế trên địa bàn.

UBND các xã, phường phối hợp với ngành Y tế xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, xác định rõ nội dung, địa bàn và trách nhiệm của từng đơn vị; không để tồn tại tình trạng “bên trong bệnh viện đã xử lý nhưng bên ngoài cổng bệnh viện vẫn nhếch nhác, mất trật tự”, làm ảnh hưởng hình ảnh và chất lượng phục vụ của cơ sở y tế.