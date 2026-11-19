Ngày 19/11/2026, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua mở rộng điều tra vụ án đánh bạc trên không gian mạng xảy ra năm 2025 tại Hưng Yên và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 5 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố trong vụ án lên 24.