Gia Lai kêu gọi tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì và các liệt sĩ được an táng tại khu vực làng Bi, xã Ia Dom
Từ ngày 5-10 đến 16-11, Đội K52 đã quy tập 26 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Trong số di vật tìm thấy có tấm bia ghi tên liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì, hy sinh ngày 18-5-1970. Cơ quan chức năng kêu gọi tìm thân nhân, thông tin liên quan xác minh danh tính các liệt sĩ.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-keu-goi-tim-than-nhan-liet-si-nguyen-thanh-tri-va-cac-liet-si-duoc-an-tang-tai-khu-vuc-lang-bi-xa-ia-dom-post605403.html