Gia Lai kêu gọi không hái hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya

Du khách chụp ảnh trên tuyến đường hoa dã quỳ, dẫn lên núi lửa Chư Đăng Ya năm nay. Ảnh: Festival Cồng Chiêng - Hoa Dã Quỳ Gia Lai 2026.

Ngày 30/10-8/11, Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 được tổ chức tại phường Pleiku và làng Ia Gri thuộc xã Biển Hồ (Gia Lai).

Sắc vàng phủ kín chân núi thu hút hàng nghìn người đến tham quan, chụp ảnh mỗi ngày. Hình ảnh du khách đứng giữa triền hoa, đội vòng hoa trên đầu đã trở nên quen thuộc trong dịp lễ hội, góp phần quảng bá vẻ đẹp địa phương.

Tuy nhiên, những ngày qua xảy ra tình trạng du khách hái hoa dã quỳ làm phụ kiện và một số người dân kết hoa thành vòng bán cho du khách. Nếu kéo dài, nhiều khu vực hoa nở đầu mùa nhanh chóng xơ xác khiến du khách đến sau không thể ngắm trọn vẹn mùa hoa.

Do đó, UBND xã Biển Hồ kêu gọi "chỉ ngắm nhìn và chụp ảnh, không hái hoa".

Đầu mùa hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Huyển Tỷ, Đô Đô, Festival Cồng Chiêng - Hoa Dã Quỳ Gia Lai 2026.

Ông Đặng Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, cho biết địa phương đã bố trí bảng nhắc nhở du khách không hái hoa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, đồng thời lan tỏa thông điệp trên nền tảng số. Việc giữ gìn triền hoa cũng góp phần duy trì sức hút của điểm đến, để mùa hoa dã quỳ tiếp tục trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương mỗi dịp cuối năm.

"Các hoạt động kinh doanh dịch vụ (ăn uống, xe điện...) trong mùa hoa dã quỳ cũng phải tổ chức phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên", ông Toàn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đối với việc người dân bán vòng hoa cho du khách để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, xã đã cử cán bộ đến từng nhà vận động không hái hoa dọc những trục đường chính và tuyến dẫn lên núi lửa. Đặc biệt chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường quản lý học sinh ở làng Ia Gri, không để tình trạng nghỉ học, kết hoa buôn bán.

Lực lượng công an và những lực lượng khác sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong mùa lễ hội.

Xã đặt bảng nhắc nhở không hái hoa ở khu vực núi lửa. Ảnh: UBND xã Biển Hồ.

Hoa dã quỳ là một trong những loài hoa biểu tượng của núi rừng. Mùa hoa ở núi lửa Chư Đăng Ya bắt đầu từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11 hàng năm. Vòng đời của hoa dã quỳ tương đối ngắn, mỗi đợt chỉ nở đẹp trong 2-3 tuần, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Festival năm nay gồm 29 đoàn nghệ nhân cồng chiêng, phục vụ âm nhạc, nhạc cụ dân tộc và lễ mừng nhà rong người Jrai. Cùng với đó kết hợp nhiều hoạt động du lịch sinh thái, giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian văn hóa cà phê, thể thao và trò chơi dân gian.

Theo Phó Chủ tịch, chuỗi hoạt động không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho du khách, mà còn quảng bá thiên nhiên, văn hóa truyền thống và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Núi lửa Chư Đăng Ya mùa hoa dã quỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: Đô Đô.

Trong 9 tháng năm 2026, lượng khách đến Gia Lai đạt hơn 13,5 triệu lượt, bằng 90% kế hoạch năm. Mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ du lịch cũng tăng mạnh, đạt 29.210 tỷ đồng, bằng 83,5% kế hoạch năm.

Năm Du lịch Quốc gia cũng mở ra nhiều hoạt động xúc tiến và thành tựu cho Gia Lai. Tỉnh đã hoàn thành 4 sản phẩm mới, gồm phố ẩm thực đêm Phùng Hưng, phố ẩm thực đêm Nguyễn Thiện Thuật, du lịch cộng đồng làng Mơ Hra-Đáp và sản phẩm du lịch Di tích lịch sử Chiến thắng Chư Nghé.

Ngoài ra, những hoạt động xúc tiến, kết nối quốc tế tiếp tục đẩy mạnh. Mô hình du lịch nông nghiệp, trải nghiệm xanh, trekking và kinh tế đêm đang được khai thác tối đa.