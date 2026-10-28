Gia Lai: Kết nối trải nghiệm, lan tỏa sắc màu cao nguyên

Các cơ sở lưu trú sẵn sàng đón khách với những trải nghiệm ẩm thực và văn hóa bản địa

Hoàn thiện điểm đến, sẵn sàng đón khách

Mở đầu chuỗi hoạt động là giải chạy “Gia Lai City Trail”, diễn ra từ ngày 30.10 đến 1.11, dự kiến quy tụ khoảng 3.500 vận động viên. Trong đó, hơn 1.000 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và 14 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ hội tụ, tạo nên không khí thể thao sôi động giữa đại ngàn.

Tiếp đó, các hoạt động thuộc Festival Cồng chiêng sẽ có sự tham gia của đông đảo nghệ nhân đến từ 22 xã, phường trong tỉnh và 10 tỉnh, thành trên cả nước. Sự kết hợp giữa sắc màu văn hóa bản địa, cảnh quan thiên nhiên đặc trưng và các hoạt động trải nghiệm đa dạng được kỳ vọng tạo sức hút riêng cho Gia Lai trong mùa lễ hội năm nay.

Dự báo lượng khách tăng cao trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu đối với hệ thống lưu trú, ẩm thực và các dịch vụ hỗ trợ. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, các cơ sở kinh doanh còn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo trải nghiệm thân thiện, giúp du khách cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và sự mến khách của người dân cao nguyên.

Tại xã Biển Hồ, địa bàn diễn ra nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện, công tác chuẩn bị đón khách đang được triển khai khẩn trương. Một số cơ sở lưu trú ghi nhận lượng đặt phòng tăng cao, nhiều phòng đã được khách đăng ký từ sớm, cho thấy sức hút của mùa lễ hội đang dần gia tăng.

Chị Nguyễn Quốc Uy, quản lý Tiên Sơn Pleiku Homestay cho biết, cơ sở đang hoàn tất các khâu chuẩn bị, từ chỉnh trang không gian, vệ sinh cảnh quan đến nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, vui chơi và trải nghiệm, nhằm mang đến cho du khách kỳ nghỉ thoải mái trong những ngày diễn ra lễ hội.

Chuỗi sự kiện “Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026” và giải chạy “Gia Lai City Trail” hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách

“Đến thời điểm hiện tại, lượng khách đặt phòng tại Tiên Sơn Pleiku Homestay cho dịp lễ hội đã đạt khoảng 90%. Chúng tôi đang chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện để sẵn sàng đón tiếp, phục vụ du khách tốt nhất”, chị Uy chia sẻ.

Cùng với việc chủ động nguồn phòng, nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng và quán cà phê tại Gia Lai cũng tích cực chỉnh trang không gian, đa dạng hóa dịch vụ, lồng ghép các yếu tố văn hóa bản địa vào hoạt động phục vụ. Qua đó, mỗi điểm dừng chân không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi mà còn trở thành một không gian trải nghiệm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chị Trần Thị Tuyết Trang, chủ quán “Về vườn tiệm trà và cà phê” cho biết, cơ sở đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, chăm chút cảnh quan, tạo không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách cảm giác thư thái, thoải mái khi ghé thăm. Vì vậy, quán chú trọng làm đẹp không gian, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ để du khách có những trải nghiệm trọn vẹn trong dịp lễ hội”, chị Trang chia sẻ.

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc, mùa lễ hội năm nay còn có thêm các mô hình du lịch gắn với văn hóa bản địa, góp phần làm phong phú sản phẩm trải nghiệm.

Tại phường Pleiku, bên cạnh nhà hàng ẩm thực truyền thống có sức chứa khoảng 500 khách, “Plây Cồng Chiêng” vừa đưa vào vận hành khu lưu trú ngay cạnh nhà rông làng Ớp. Homestay có 3 phòng đơn và 2 phòng cộng đồng, sức chứa từ 15-20 người, phù hợp với những nhóm khách muốn tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương.

Anh Hoàng Duy Cương, chủ cơ sở “Plây Cồng Chiêng” cho biết, đơn vị đang chủ động chuẩn bị nguồn thực phẩm tươi ngon, bố trí nhân lực và hoàn thiện các điều kiện phục vụ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách trong mùa lễ hội.

Nhân viên quán “Về vườn tiệm trà và cà phê” chỉnh trang không gian, sẵn sàng đón khách mùa lễ hội

Điểm nhấn của mô hình là sự kết nối với các đội cồng chiêng, xoang tại làng Ớp để tổ chức giao lưu, biểu diễn theo nhu cầu của từng đoàn khách. Du khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực truyền thống mà còn có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng, cảm nhận sức sống của di sản giữa lòng phố núi.

Kết nối trải nghiệm, lan tỏa sắc màu văn hóa

Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, các nhà hàng ẩm thực truyền thống tại Gia Lai cũng chủ động chuẩn bị nguyên liệu, nhân lực, làm mới không gian và xây dựng các hoạt động giao lưu nghệ thuật. Qua đó, văn hóa bản địa trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá phố núi của du khách.

Tại Nhà hàng Ksor Hnao (phường Thống Nhất), sắc màu văn hóa Tây Nguyên hiện diện qua từng chi tiết bài trí. Những tấm khăn trải bàn bằng thổ cẩm, trang phục truyền thống và các vật dụng mang đậm hơi thở đại ngàn tạo nên không gian gần gũi, giúp thực khách cảm nhận rõ hơn nét đặc trưng của văn hóa địa phương.

Chị Ksor Jưn, chủ nhà hàng cho biết, đơn vị xác định mùa Festival Cồng chiêng là dịp quan trọng để giới thiệu tinh hoa ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Tây Nguyên đến đông đảo du khách. Vì vậy, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, chú trọng chất lượng món ăn, thái độ phục vụ và sự phối hợp giữa các bộ phận, hướng đến mang lại trải nghiệm tốt nhất cho thực khách.

Các trải nghiệm ẩm thực và văn hóa bản địa hứa hẹn sẽ tăng sức hấp dẫn đối với du khách

Điểm nhấn trong hoạt động phục vụ là các chương trình biểu diễn cồng chiêng, xoang cùng những làn điệu tình ca Tây Nguyên do nghệ nhân địa phương thể hiện. Sự kết hợp giữa ẩm thực và nghệ thuật truyền thống góp phần tạo nên không gian trải nghiệm đậm bản sắc.

“Chúng tôi mong muốn mỗi bữa ăn không đơn thuần là thưởng thức ẩm thực mà còn là dịp để du khách hòa mình vào không khí văn hóa truyền thống, cảm nhận sự mộc mạc, chân tình của con người Tây Nguyên. Qua đó, nhà hàng hy vọng để lại những ấn tượng đẹp, góp phần quảng bá văn hóa Gia Lai và khơi gợi mong muốn trở lại của du khách trong những mùa lễ hội tiếp theo”, chị Jưn chia sẻ.

Với sự chủ động của các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ, Gia Lai đang từng bước hoàn thiện chuỗi trải nghiệm, kết nối nghỉ dưỡng, ẩm thực với khám phá văn hóa bản địa.

Công tác chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần hiếu khách được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách khi đến với “Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026”.

Không chỉ là dịp quảng bá cảnh quan thiên nhiên và chiều sâu văn hóa của vùng đất cao nguyên, mùa lễ hội còn mở ra cơ hội để Gia Lai đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và hướng tới phát triển du lịch bền vững.