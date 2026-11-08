Gia Lai kết nối tiêu thụ nông sản qua Festival Cồng chiêng 2026

Trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và đặc sản cà phê được tổ chức nhằm đưa hàng hóa địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Không gian trưng bày đồng thời tạo điểm kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với du khách và các đối tác thương mại.

Các gian hàng cà phê thu hút sự quan tâm của du khách.

Diễn ra từ ngày 6 - 8/11, chương trình do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) tổ chức, thu hút 68 gian hàng của các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ nông sản thô, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng đạt chứng nhận OCOP, mang đặc trưng của từng vùng miền.

Không chỉ là nơi trưng bày hàng hóa, không gian này còn tạo điều kiện để các đơn vị trực tiếp giới thiệu quy trình sản xuất, nguồn gốc và những lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Qua đó, người tiêu dùng có thêm thông tin để lựa chọn, còn doanh nghiệp có cơ hội nắm bắt nhu cầu thị trường, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác phân phối.

Nổi bật trong chương trình là khu vực dành riêng cho cà phê Gia Lai. Các dòng sản phẩm từ cà phê nguyên liệu, rang xay đến chế biến sâu và cà phê đặc sản được giới thiệu, góp phần thể hiện tiềm năng của ngành hàng chủ lực địa phương. Đằng sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về vùng nguyên liệu, phương thức chế biến và quá trình đầu tư xây dựng thương hiệu của các cơ sở sản xuất.

Để tăng sức hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như trình diễn rang xay, pha chế và mời khách thưởng thức cà phê. Một số đơn vị đầu tư không gian nhận diện riêng, kết hợp trò chơi tương tác để thu hút khách tham quan, giúp người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận hương vị và đặc trưng của cà phê địa phương.

Hình thức quảng bá trực quan này góp phần tăng khả năng tiếp cận khách hàng, nhất là đối với dòng cà phê đặc sản và các sản phẩm chế biến sâu. Thông qua tương tác trực tiếp, doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu chất lượng, tạo dựng niềm tin và nâng cao nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Việc đưa sản phẩm OCOP, nông sản và cà phê vào chuỗi hoạt động của một sự kiện văn hóa, du lịch cũng mở ra hướng kết hợp giữa xúc tiến thương mại với quảng bá điểm đến. Thay vì tiếp cận khách hàng qua các kênh giới thiệu thông thường, doanh nghiệp có thể tận dụng lượng khách tham gia lễ hội để mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm đến nhiều đối tượng tiêu dùng khác nhau.

Đến với Chư Đang Ya dịp này, du khách không chỉ được khám phá không gian văn hóa cồng chiêng, chiêm ngưỡng sắc vàng hoa dã quỳ mà còn có cơ hội tìm hiểu, thưởng thức và mua sắm các đặc sản Tây Nguyên. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động sản xuất, thương mại với phát triển du lịch Gia Lai.