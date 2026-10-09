Gia Lai kết nối nông sản, văn hóa ẩm thực, du lịch qua hai hội thảo chuyên đề năm 2026

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức hai hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Tham dự có ông Lã Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Theo kế hoạch, hai hội thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức trong hai ngày 16 và 17/10/2026, dự kiến mỗi hội thảo thu hút khoảng 250 đại biểu. Đây là dịp thúc đẩy liên kết giữa nông nghiệp, ẩm thực, điện ảnh, truyền thông và du lịch, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm đặc trưng của Gia Lai.

Ông Lã Quốc Khánh,(Thứ 2) Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, phát biểu.

Nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ

Chiều 16/10, hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới” sẽ tập trung trao đổi giải pháp nâng cao giá trị nông sản thông qua phát triển vùng nguyên liệu, chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Các tham luận dự kiến đề cập việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong chế biến, bảo quản nông sản; phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng. Đồng thời, hội thảo làm rõ vai trò của văn hóa ẩm thực và du lịch trong quảng bá nông sản Việt Nam, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Đối với Gia Lai, việc kết nối sản xuất nông nghiệp với quảng bá ẩm thực và phát triển du lịch được kỳ vọng tạo thêm cơ hội giới thiệu đặc sản địa phương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu kết luận.

Phát huy sức mạnh truyền thông để quảng bá du lịch

Sáng 17/10, hội thảo “Điện ảnh – Truyền hình – Short Video với Văn hóa Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch” sẽ tập trung phân tích vai trò của điện ảnh, truyền hình và các nền tảng nội dung số trong quảng bá văn hóa ẩm thực, con người và điểm đến.

Các chuyên gia, nhà làm phim, đại diện truyền hình, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp du lịch sẽ trao đổi về sức mạnh kể chuyện (storytelling) và truyền thông đa nền tảng. Qua đó, hình ảnh món ăn, vùng đất và con người được lan tỏa rộng rãi, góp phần chuyển sự quan tâm của công chúng thành nhu cầu trải nghiệm, khám phá điểm đến.

Trong chuỗi hoạt động còn có chương trình Gala Dinner với nội dung quảng diễn ẩm thực theo chủ đề “Taste of Gia Lai”, giới thiệu những hương vị đặc trưng của địa phương. Các mô hình du lịch thông qua điện ảnh (Screen Tourism) và du lịch ẩm thực (Food Tourism) cũng được đề cập nhằm gắn hoạt động quảng bá với xây dựng sản phẩm, thương hiệu và điểm đến.

Hoàn thiện công tác tổ chức, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP

Tại buổi làm việc ngày 8/10, đại diện các sở, ngành và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam rà soát tiến độ chuẩn bị chương trình, thành phần đại biểu, công tác lễ tân, đón tiếp, lưu trú, phương tiện đi lại, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, tài liệu và kế hoạch truyền thông. Việc bố trí không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cũng được chú trọng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, khẩn trương hoàn thiện chương trình và bảo đảm các điều kiện tổ chức đúng tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh lưu ý cần rà soát danh sách, lịch tham dự của đại biểu; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, lưu trú và phương tiện phục vụ. Những vướng mắc liên quan đến nhân sự, khách mời, kinh phí, truyền thông và hoạt động trải nghiệm cần được phối hợp giải quyết trước khi diễn ra sự kiện.

Đồng thời, tỉnh cần xây dựng kế hoạch truyền thông đồng bộ trước, trong và sau chương trình; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường. Hai hội thảo được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị nông sản, lan tỏa bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch Gia Lai theo hướng bền vững.