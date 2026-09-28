Gia Lai: Kết nối chuyên gia, doanh nghiệp mở rộng dư địa hợp tác quốc tế

Còn nhiều dư địa để hợp tác quốc tế

Ngày 28/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình đón tiếp và làm việc với GS. Cổ Minh Đức, Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon) và Đại học Paris 12, Cộng hòa Pháp cùng đoàn công tác.

Chương trình nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp trong những lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, công nghệ chế biến thực phẩm, nông nghiệp tuần hoàn, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, thương mại và đầu tư.

Quang cảnh buổi làm việc.

Sau nhiều ngày tìm hiểu thực tế, G.S Cổ Minh Đức cho biết, điều ông quan tâm không chỉ là một lĩnh vực riêng lẻ mà là khả năng kết nối những lợi thế hiện hữu của Gia Lai thành một hệ sinh thái có khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Gia Lai có sự đa dạng về tự nhiên khi hội tụ núi, biển, sông, rừng cùng hệ thống sản vật, văn hóa và ẩm thực đặc trưng. Đây là những yếu tố có thể tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, trong đó có du lịch sức khỏe.

Theo G.S Cổ Minh Đức, một trong những hướng Gia Lai có thể nghiên cứu là du lịch sức khỏe gắn với thể thao. Tuy nhiên, để hình thành sản phẩm có sức cạnh tranh, địa phương không thể chỉ dựa vào cảnh quan hay hoạt động tham quan. "Một khách quốc tế đến Gia Lai để tập luyện, nghỉ dưỡng hoặc chăm sóc sức khỏe sẽ phát sinh nhu cầu về nơi lưu trú, dinh dưỡng, y tế, phục hồi thể chất, dịch vụ thể thao và trải nghiệm văn hóa. Nếu các dịch vụ này được tổ chức thành một chuỗi, giá trị mà du khách tạo ra cho nền kinh tế địa phương sẽ lớn hơn nhiều so với một chuyến tham quan thông thường. Những lĩnh vực đó phải phát triển cùng nhau”, ông phân tích.

G.S Cổ Minh Đức chia sẻ tại buổi làm việc.

Từ góc nhìn này, Giáo sư cho rằng, Gia Lai cần tính đến việc hình thành nguồn nhân lực chuyên môn, từ huấn luyện viên, chuyên gia thể thao, y tế thể thao đến dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Đây cũng là lý do ông đề cập vai trò của giáo dục - đào tạo. Theo ông, nếu các cơ sở đào tạo tại địa phương có thể phát triển những ngành phù hợp với nhu cầu mới, người trẻ có thể học tập, làm việc ngay tại địa phương, đồng thời cung cấp nhân lực cho hệ sinh thái du lịch sức khỏe trong tương lai.

Giáo sư Cổ Minh Đức cũng cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ có thể tham gia vào quá trình này, từ theo dõi sức khỏe, phân tích thể chất, hỗ trợ tập luyện đến dinh dưỡng và phục hồi. “Phát triển thể thao cũng là phát triển con người. Khi công nghệ, y tế, dinh dưỡng và thể thao cùng phát triển, có thể tạo được một hệ sinh thái”, ông nói.

Từ cà phê, trái cây đến lợi thế kết nối với Pháp

Trong chuyến khảo sát, Giáo sư cũng bày tỏ sự quan tâm đến cà phê và các loại trái cây đặc trưng của Gia Lai. Ông cho rằng, đây là những sản phẩm có thể kết nối với câu chuyện về dinh dưỡng, sức khỏe và trải nghiệm văn hóa.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Từ những lợi thế đó, GS. Cổ Minh Đức cho rằng, điều Gia Lai cần hướng đến là tạo ra một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, trong đó nông nghiệp cung cấp sản phẩm, doanh nghiệp phát triển dịch vụ, các cơ sở đào tạo cung cấp nhân lực, y tế và công nghệ hỗ trợ sức khỏe, còn du lịch đóng vai trò kết nối và đưa sản phẩm đến khách hàng.

Đây cũng là hướng mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai mong muốn thúc đẩy thông qua kết nối với các đối tác Pháp. Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, cho biết Hiệp hội kỳ vọng những kết nối của Giáo sư Cổ Minh Đức với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức tại Pháp sẽ từng bước được chuyển hóa thành những chương trình, dự án cụ thể. “Chúng tôi kỳ vọng, sự kết nối này sẽ từng bước chuyển hóa thành những chương trình và dự án cụ thể, trên tinh thần cùng quan tâm, cùng đầu tư, cùng tạo ra giá trị và cùng phát triển”, bà Sen nói.

Trước mắt, các doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tập trung vào những lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản và phụ phẩm nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường, ứng dụng AI, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Theo bà Sen, Giáo sư Cổ Minh Đức có thể tiếp tục đóng vai trò cầu nối để doanh nghiệp Gia Lai tiếp cận các đối tác phù hợp của Pháp, từ trường đại học, viện nghiên cứu đến doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Qua đó, mở ra cơ hội tiếp nhận công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác khảo sát vườn sầu riêng của Công ty TNHH Dịch vụ và sản xuất Tamba, thăm Trường THPT Chi Lăng, tìm hiểu thêm về tiềm năng nông nghiệp, giáo dục và nguồn nhân lực của địa phương.