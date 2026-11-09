Gia Lai kết nối chuỗi sự kiện APEC 2027 với lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện APEC 2027 và bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Các hoạt động dự kiến diễn ra tại phường Quy Nhơn và một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của đại biểu Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp du lịch và khách quốc tế.

Việc kết nối lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chuỗi sự kiện APEC 2027 giúp Gia Lai quảng bá hình ảnh, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch là việc kết nối các hoạt động tổng kết, bế mạc Năm Du lịch quốc gia với chương trình phục vụ Hội nghị các quan chức cấp cao không chính thức APEC 2027 (ISOM APEC 2027), dự kiến diễn ra tại Gia Lai từ ngày 7 đến 9/12. Đây là cơ hội để địa phương giới thiệu các sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực và thế mạnh kinh tế đến đại biểu quốc tế, đồng thời tăng cường xúc tiến, liên kết phát triển du lịch.

Theo kế hoạch, sáng 6/12, Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2026 tại phường Quy Nhơn. Hội nghị sẽ đánh giá kết quả triển khai các hoạt động trong năm, những hạn chế, khó khăn và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định định hướng, giải pháp thúc đẩy du lịch trong thời gian tới. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia cũng sẽ được biểu dương, khen thưởng.

Tối cùng ngày, lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Hội nghị tổng kết và lễ bế mạc dự kiến có khoảng 2.000 đại biểu, khách mời tham dự.

Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại như laser, trình chiếu mapping và trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái. Chương trình kết hợp không gian đại ngàn Tây Nguyên và sắc màu biển đảo, tôn vinh di sản cồng chiêng, văn hóa bản địa và tinh thần hội nhập.

Phương án bắn pháo hoa hoặc trình diễn ánh sáng bằng drone sẽ được xem xét tùy điều kiện thực tế. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nghi thức trao cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 cho tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau lễ bế mạc, Hội nghị ISOM APEC 2027 dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Bên cạnh các nội dung theo chương trình chính thức của hội nghị, tỉnh sẽ phối hợp giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP, nông sản, cà phê, ẩm thực và những sản phẩm đặc trưng của địa phương đến các đoàn đại biểu.

Tỉnh dự kiến bố trí các hoạt động quảng bá, tham quan và trải nghiệm dành cho đại biểu quốc tế, phù hợp với chương trình hội nghị, bảo đảm yêu cầu về lễ tân, an ninh và đối ngoại. Qua đó, Gia Lai kỳ vọng tăng cường kết nối với các đoàn khách quốc tế để giới thiệu điểm đến và mở rộng kết nối với các thị trường du lịch.

Song song với hai sự kiện chính, tỉnh dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hưởng ứng, phục vụ người dân và du khách. Ngày 4/12, một tàu biển quốc tế dự kiến cập cảng Quy Nhơn, đưa du khách tham quan các điểm đến trên địa bàn tỉnh. Ngày 9/12, Gia Lai tiếp tục đón đoàn tàu hỏa charter tại ga Diêu Trì, kết hợp tổ chức các chương trình tham quan, trải nghiệm.

Trong dịp này, tỉnh cũng dự kiến công bố, trao giải cuộc thi ảnh đẹp, video clip thuộc chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Các tác phẩm đạt giải sẽ được triển lãm, giới thiệu trên báo chí và nền tảng số nhằm quảng bá cảnh quan, văn hóa, con người Gia Lai.

Các chương trình khảo sát du lịch (famtrip), chương trình dành cho báo chí (press trip) cũng được triển khai dành cho doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí và người sáng tạo nội dung số. Tỉnh đồng thời nghiên cứu xây dựng những tuyến tham quan ngắn, tạo điều kiện để đại biểu tham dự lễ bế mạc và Hội nghị ISOM tìm hiểu thêm về các điểm đến địa phương.

Việc kết nối lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chuỗi sự kiện APEC được kỳ vọng tạo thêm sức lan tỏa cho hoạt động quảng bá du lịch Gia Lai. Không chỉ khép lại một năm đăng cai nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, đây còn là dịp để địa phương tăng cường giới thiệu hình ảnh, kết nối đối tác và chuẩn bị cho các chương trình xúc tiến du lịch trong năm 2027.