Gia Lai: Kẻ vạch phân khu vực vỉa hè đô thị hạn chế lấn chiếm kinh doanh

Ngày 3/10, ông Đặng Ngọc Danh, Phó giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này triển khai phân chia phạm vi vỉa hè nhằm hạn chế lấn chiếm kinh doanh và trả lại không gian cho người đi bộ.

Thi công phân chia phạm vi vỉa hè nhằm hạn chế lấn chiếm kinh doanh và trả lại không gian cho người đi bộ.

Lập lại trật tự đô thị

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang và lập lại trật tự đô thị, thời gian qua Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn đã phối hợp với UBND phường Pleiku, phường Diên Hồng và các đơn vị liên quan tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ chỉnh trang hạ tầng, từng bước tạo chuyển biến về mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn.

Có 6 tuyến đường được triển khai phân chia vạch gồm: Hùng Vương, Lê Lai, Cách Mạng Tháng 8, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng và Trần Phú. Các tuyến giao thông đô thị này thuộc địa bàn phường Diên Hồng và phường Pleiku. Tại đây có mật độ dân cư đông đúc, nhiều trụ sở doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh nên thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh và người dân sử dụng để đậu đỗ phương tiện giao thông.

Theo đó, đối với vỉa hè rộng từ 4m đến dưới 5m, được vẽ vạch bảo đảm dải đi bộ tối thiểu 2m; vỉa hè rộng từ 5m trở lên được chỉnh trang dải đi bộ liên tục, thông thoáng tối thiểu 2,5m.

Đến nay, đơn vị đã tổ chức thi công kẻ vạch sơn trên 5 tuyến, gồm Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng 8, Phan Đình Phùng, Lê Lai và Trần Phú. Riêng tuyến Hùng Vương chưa triển khai do còn vướng phương án tổ chức không gian vỉa hè.

Còn đối với một số vị trí trên đường Phan Đình Phùng và Cách Mạng Tháng 8, việc kẻ vạch sơn chưa thể thực hiện liên tục. Nguyên nhân do một số nhà dân đang thi công, vật liệu và xà bần còn chiếm dụng vỉa hè; một số vị trí gạch lát vỉa hè bị hư hỏng.

Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn sẽ phối hợp với UBND các phường yêu cầu các hộ dân thu dọn vật liệu, xà bần; đồng thời xử lý, sửa chữa các vị trí gạch lát bị hư hỏng trước khi tiếp tục thi công hoàn thiện.

Đối với các vị trí, tuyến vỉa hè còn lại, Ban tiếp tục phối hợp với UBND phường Diên Hồng và phường Pleiku rà soát, tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 7/10.

Việc quy định vạch trên vỉa hè làm cơ sở xử lý vi phạm đối với hành vi chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh.

Sẽ phạt hành vi chiếm dụng vỉa hè

Riêng đường Hùng Vương, hiện đã được đầu tư lối đi dành cho người khuyết tật bằng gạch lát chuyên dụng. Lối đi này cách mép bó vỉa với bề rộng thực tế khoảng 2,4-4m, tương ứng tại các đoạn vỉa hè có bề rộng khoảng 4-8m.

Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn cho rằng, nếu kẻ vạch theo phương án này tại một số vị trí trên đường Hùng Vương có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận biết và sử dụng lối đi dành cho người khuyết tật hiện hữu.

"Việc kẻ vạch được tổ chức theo nguyên tắc ưu tiên không gian cho người đi bộ, bảo đảm lối đi liên tục, thông thoáng; đồng thời xác định rõ khu vực bố trí xe mô tô, xe gắn máy, qua đó tạo cơ sở để chính quyền địa phương tăng cường quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Đặc biệt, việc quy định vạch trên vỉa hè làm cơ sở xử lý vi phạm hành vi chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh...", ông Danh cho biết thêm.

Cũng theo ông Danh, kết quả triển khai là một trong những nhiệm vụ được ngành Xây dựng tập trung thực hiện trên địa bàn hai đô thị Pleiku và Quy Nhơn, góp phần xây dựng không gian đô thị ngày càng sạch, đẹp, thông thoáng, an toàn và văn minh, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.