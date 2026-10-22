Gia Lai: Ia Hrú phát huy thế mạnh, nâng tầm giá trị nông nghiệp

Diện tích cà phê, hồ tiêu, cao su và cây ăn quả góp phần tạo nên cơ cấu sản xuất nông nghiệp đa dạng tại xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai.

Đa dạng cây trồng, phát huy thế mạnh sản xuất

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của xã Ia Hrú. Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2025–2026 và vụ Mùa 2026; tăng cường hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Kiểm tra thực tế tình hình sinh trưởng của cây lúa tại đồng ruộng, nắm bắt tình hình sản xuất và kịp thời hướng dẫn người dân chăm sóc, góp phần bảo đảm năng suất vụ mùa.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Ia Hrú, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 8.870,3 ha. Cơ cấu cây trồng đa dạng, từ cây lương thực, cây thực phẩm đến các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả. Trong đó, cây cà phê có diện tích 1.326,3 ha, hồ tiêu 285,6 ha, cao su 528 ha và cây ăn quả 597,2 ha. Cây mía tiếp tục là một trong những cây trồng chủ lực với diện tích 2.300 ha.

Cơ cấu sản xuất đa dạng tạo điều kiện để người dân khai thác lợi thế đất đai, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác và nhu cầu thị trường. Bên cạnh các cây trồng truyền thống, địa phương cũng duy trì sản xuất rau màu, cây có củ và một số loại cây trồng khác, góp phần đa dạng hóa nguồn thu từ nông nghiệp.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác chăm sóc cây trồng, chủ động phòng trừ sâu bệnh, hướng đến nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, xã Ia Hrú chú trọng công tác khuyến nông, hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng theo từng giai đoạn sinh trưởng, theo dõi tình hình sâu bệnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp cũng được quan tâm triển khai.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn gia súc toàn xã đạt 35.153 con, gồm trâu, bò, heo và dê; đàn gia cầm đạt 168.713 con. Theo báo cáo, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, chưa xảy ra dịch bệnh trong kỳ báo cáo.

Cùng với việc theo dõi tình hình chăn nuôi, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng cho vật nuôi, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, chủ động dự trữ thức ăn và cung cấp nước uống sạch. Những giải pháp này góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế rủi ro dịch bệnh và tạo nền tảng cho phát triển chăn nuôi ổn định.

Đẩy mạnh liên kết, nâng cao giá trị nông sản

Bên cạnh duy trì sản xuất, xã Ia Hrú đang chú trọng thúc đẩy liên kết giữa người dân, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nhằm từng bước nâng cao giá trị nông sản. Đây được xem là hướng đi quan trọng để sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ổn định, tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Người dân thu hoạch, phân loại và vận chuyển sầu riêng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản và nâng cao giá trị cây ăn quả tại địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương tiếp tục hướng dẫn các đơn vị và người dân thực hiện những dự án liên kết sản xuất từ các năm trước, trong đó có liên kết sản xuất đối với 7 mã số vùng trồng sầu riêng và liên kết mía đường tại khu vực phía Đông xã.

Đối với cây cà phê, xã triển khai chiến dịch cấp mã số vùng trồng, từng bước hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin vùng sản xuất. Đến thời điểm báo cáo, đã có 43 hộ đăng ký tham gia với tổng diện tích 16 ha. Đây là bước triển khai ban đầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm khi đáp ứng các yêu cầu liên quan.

Xã Ia Hrú đẩy mạnh liên kết sản xuất, triển khai cấp mã số vùng trồng sầu riêng và cà phê, góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc nông sản.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), qua đó khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, chưa có chủ thể đăng ký tham gia đánh giá OCOP. Đây cũng là vấn đề đặt ra trong việc khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh quan tâm hơn đến xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương.

Trong ba tháng cuối năm 2026, xã Ia Hrú xác định tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn người dân thu hoạch vụ Mùa và chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân 2026–2027. Địa phương đồng thời đẩy mạnh các chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển hợp tác xã.

Tổ chức tập huấn về mã số vùng trồng (MSVT), hướng dẫn người dân nắm bắt quy trình đăng ký, quản lý vùng trồng, góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị nông sản địa phương.

Với nền tảng sản xuất đa dạng, cùng định hướng tăng cường liên kết và tổ chức lại sản xuất, Ia Hrú có cơ sở để tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp địa phương. Trong thời gian tới, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng liên kết tiêu thụ và khuyến khích người dân tham gia các mô hình sản xuất có tổ chức sẽ là những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.