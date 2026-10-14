Gia Lai huy động sức mạnh truyền thông số quảng bá du lịch năm 2026

Biểu diễn cồng chiêng đường phố Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản 12548/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò của Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai và mạng lưới KOL, người sáng tạo nội dung, quản trị viên cộng đồng số trong tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn hiện đại, tạo nên không gian trình diễn giàu bản sắc và cảm xúc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai”, huy động lực lượng Câu lạc bộ Niềm tin số và mạng lưới KOL tham gia lan tỏa những thông tin tích cực, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa, con người và điểm đến Gia Lai; qua đó góp phần xúc tiến hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh trên không gian mạng.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin chính thống, định hướng nội dung tuyên truyền; đồng thời tăng cường phát hiện, xử lý, gỡ bỏ thông tin giả, thông tin sai lệch, quảng cáo thiếu minh bạch, nội dung phản cảm, hành vi lừa đảo du lịch và các thông tin làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tỉnh. Công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới trên không gian mạng phải được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, có tính tương tác cao, nhất là đối với học sinh, sinh viên, người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ cao.

UBND tỉnh yêu cầu hoạt động truyền thông không thực hiện dàn trải, hình thức mà phải xác định rõ chủ đề, đối tượng, thông điệp, phương thức triển khai và sản phẩm cụ thể. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình hoạt động của Câu lạc bộ Niềm tin số năm 2027 theo hướng có tổ chức, có trọng tâm, đi vào chiều sâu và tạo hiệu quả lan tỏa thực chất.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh giao chủ trì thống nhất nội dung thông tin, tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; tập trung quảng bá các giá trị văn hóa, du lịch, ẩm thực, sản phẩm, điểm đến và hình ảnh con người Gia Lai. Việc tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, kịp thời, thống nhất thông điệp, phù hợp từng nhóm đối tượng và ưu tiên những nội dung có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa, trực tiếp phục vụ quảng bá du lịch, xúc tiến hợp tác đầu tư và xây dựng hình ảnh Gia Lai văn minh, thân thiện, giàu bản sắc.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính nghiên cứu mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của Câu lạc bộ Niềm tin số theo hướng chính thức, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ chương trình, nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên. Sở Tài chính chủ trì tham mưu việc bố trí, hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng quy định, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Các sở, ban, ngành phải chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện để Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Câu lạc bộ Niềm tin số triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, quảng bá; không để tình trạng thiếu thông tin chính thống, phối hợp chậm hoặc nội dung tuyên truyền phân tán làm giảm hiệu quả truyền thông chung của tỉnh.