Gia Lai huy động hơn 77.000 ngày công xây trường nội trú vùng biên

7 trường nội trú liên cấp ở Gia Lai đã đưa khối lớp học và hiệu bộ vào vận hành ổn định.

7 trường nội trú vùng biên đạt 93,5% giá trị xây lắp

Ngày 30/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Tổng kết Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Dự án gồm 7 điểm trường tại các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, với quy mô 212 lớp, phục vụ 7.108 học sinh, trong đó có 3.670 học sinh nội trú và 3.438 học sinh bán trú. Tổng diện tích đất khoảng 51,9ha, tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và kịp đưa các trường vào phục vụ năm học 2026-2027, UBND tỉnh triển khai Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm, từ ngày 1/6 đến 30/8. Chiến dịch huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng vũ trang.

Trong quá trình thực hiện, dự án đối mặt với nhiều khó khăn do khối lượng xây dựng lớn, địa bàn xa trung tâm, giao thông và việc cung ứng vật tư không thuận lợi, thời tiết bất lợi, trong khi nguồn nhân lực thi công tại chỗ còn thiếu. Trước yêu cầu tiến độ cấp bách, lực lượng quân đội, công an đã tăng cường nhân lực, hỗ trợ các đơn vị thi công.

Cụ thể, lực lượng vũ trang huy động 819 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp 77.028 ngày công lao động tại các điểm trường. Sự tham gia này góp phần bổ sung nhân lực, giảm áp lực thiếu hụt lao động trong giai đoạn cao điểm, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các hạng mục xây dựng.

Cô trò hân hoan trong ngày khai trường.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, cùng nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu, tiến độ dự án từng bước được đẩy nhanh, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, tạo điều kiện để các trường sớm đi vào hoạt động.

Đến ngày 30/10, cả 7 điểm trường đã đưa khối lớp học và hiệu bộ vào vận hành ổn định; 94/94 hạng mục chính đã cất nóc, sản lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng.

Đầu tư cho tương lai học sinh vùng biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang ghi nhận, đánh giá cao vai trò chỉ đạo, tổ chức lực lượng của Quân khu 5, Quân đoàn 34 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng sự tham gia tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của các đơn vị trực thuộc. Những đóng góp thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần quan trọng giúp các công trình sớm hoàn thành những hạng mục cơ bản, phục vụ việc khai giảng và học tập ngay từ đầu năm học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đầu tư xây dựng các công trình giáo dục mà còn là sự đầu tư cho tương lai con em đồng bào các dân tộc, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng biên giới với các địa bàn khác.

Những ngôi trường khang trang, có điều kiện học tập, ăn ở nội trú và bán trú sẽ tạo thuận lợi để học sinh đến trường, được chăm sóc và giáo dục toàn diện hơn. Đồng thời giúp phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống. Xa hơn, mỗi ngôi trường còn góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.

Học sinh vùng biên Gia Lai được học tập trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp và đầy đủ tiện nghi.

Để hoàn thành dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu và cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại, nhất là khu nội trú, nhà ăn, hệ thống cấp thoát nước, điện, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng; tổ chức nghiệm thu, bàn giao, thanh toán và quyết toán theo đúng quy định. Lãnh đạo tỉnh lưu ý, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, an toàn hoặc bỏ qua các yêu cầu kỹ thuật.

Ngành Giáo dục và chính quyền các xã biên giới cần chủ động phối hợp tiếp nhận, quản lý, vận hành trường học; chuẩn bị đầy đủ đội ngũ, trang thiết bị, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và phương án bảo đảm an ninh, an toàn, để mỗi ngôi trường thực sự trở thành nơi phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp và trách nhiệm đã được hình thành trong chiến dịch; rút kinh nghiệm về công tác điều hành tiến độ, huy động và phối hợp nguồn lực để vận dụng vào những nhiệm vụ trọng tâm khác của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai trao Bằng khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.