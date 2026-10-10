Gia Lai hưởng ứng phong trào toàn dân thể dục, thể thao năm 2006

Các đại biểu cùng đông đảo quần chúng nhân dân xuất phát chạy bộ sau lễ phát động tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Sự kiện được tổ chức với tên gọi thống nhất là “Ngày hội Toàn dân tập luyện thể dục thể thao”, diễn ra theo hình thức kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính của tỉnh Gia Lai tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) với điểm cầu Trung ương tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội vào sáng 10/10.

Ngay sau lễ phát động toàn quốc và phát lệnh từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, giải chạy việt dã đồng hành hưởng ứng cự ly 3km tại Quy Nhơn chính thức xuất phát, chạy qua các tuyến đường trọng điểm quanh khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Cùng với đó, chuỗi các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và thi đấu thể thao hưởng ứng phong trào tiếp tục diễn ra sôi nổi đến hết sáng 11/10.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cùng đại biểu các sở, ban, ngành tham dự Lễ phát động trực tuyến. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Lễ phát động quy tụ đông đảo đại biểu cấp cao và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia, bao gồm: lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh, sinh viên.

Trong đó, Công an tỉnh Gia Lai huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động từ 300 đến 500 cán bộ, chiến sĩ; Đoàn Thanh niên tỉnh huy động 500 đoàn viên; các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn cùng nhân dân các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông tích cực tham gia khối chạy đồng hành.

Chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm và thi đấu thể thao quần chúng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia rèn luyện thể chất. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Lễ phát động không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh các môn thể thao thế mạnh, truyền thống của tỉnh Gia Lai như chạy việt dã và võ thuật cổ truyền, mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, khuyến khích mỗi người dân hình thành thói quen rèn luyện thể chất hằng ngày.

Qua đó, tỉnh hướng tới phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội trong việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh và nâng cao thể chất cộng đồng trong thời kỳ mới.

Khối chạy đồng hành với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi tại trung tâm phường Quy Nhơn. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)