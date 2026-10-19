Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 140-CV/BTGTU về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia, triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/BTGTW ngày 30-9-2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia diễn ra trong 4 tuần, chia thành 2 đợt thi. Ảnh: BTG Trung ương

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, ban tuyên giáo và dân vận các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng đảng ủy xã, phường và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi; đồng thời, đăng tải đường link liên kết trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có).

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nội dung thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phong trào thi đua chuyển đổi số của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, gồm 4 tuần thi chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên tại địa chỉ baocaovien.vn, từ ngày 22-10 đến hết 8-11-2026. Trong đó, tuần thi thứ nhất diễn ra từ 11 giờ ngày 22-10 đến hết 1-11 và tuần thi thứ hai từ 0 giờ ngày 2 đến hết 8-11.

Đợt 2 diễn ra trên App Tuyên giáo, từ ngày 9 đến hết 22-11-2026, gồm: tuần thi thứ ba từ ngày 9 đến hết 15-11 và tuần thi thứ tư từ ngày 16 đến hết 22-11.

Người dự thi cũng có thể tham gia thông qua các báo, tạp chí và trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.