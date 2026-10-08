Gia Lai hướng tới nền nông nghiệp xanh bền vững

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch 382/KH-UBND về phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững.

Thu hái quả chín để nâng cao chất lượng cà phê, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, xanh, tuần hoàn; hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, ưu tiên các ngành hàng, sản phẩm chủ lực, đặc trưng và có lợi thế của tỉnh.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Gia Lai tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản, chế biến và bảo vệ môi trường; từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình, quy trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học gắn với vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị của tỉnh.

Đồng thời, nâng cao năng lực cơ sở vật chất, xét nghiệm, kiểm nghiệm và nguồn nhân lực; thúc đẩy sử dụng các sản phẩm sinh học an toàn, thân thiện với môi trường, góp phần giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Giai đoạn 2031 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và từng bước làm chủ một số công nghệ sinh học tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế; mở rộng ứng dụng tại các vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản.

Đến năm 2045, công nghệ sinh học được định hướng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, góp phần hình thành nền nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao.

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là nghiên cứu, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chất lượng cao, sạch bệnh; sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học, thuốc sinh học, men vi sinh, enzyme; ứng dụng công nghệ vi sinh trong cải tạo đất, sản xuất và chế biến thức ăn.

Tỉnh cũng định hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý phụ phẩm, chất thải, nước thải, phục hồi môi trường; tăng cường các kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán, vắc-xin và chế phẩm sinh học phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, Gia Lai sẽ rà soát, nâng cao năng lực cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm nghiệm, xét nghiệm và phân tích; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn, bảo hộ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học.

Tỉnh cũng chú trọng xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất giống, chế phẩm, phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc sinh học, xử lý môi trường, bảo quản, chế biến và thương mại hóa sản phẩm.

Kế hoạch cũng triển khai tăng cường hợp tác giữa tỉnh với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp; kết nối cung - cầu công nghệ, huy động chuyên gia, nhà khoa học tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Công tác thông tin, tuyên truyền, trình diễn, tham quan, hội nghị và chuyển giao kỹ thuật được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, khả năng ứng dụng và nhân rộng các mô hình công nghệ sinh học hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì triển khai kế hoạch; Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối tham mưu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về phát triển công nghiệp sinh học.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cùng các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm phối hợp triển khai, lồng ghép và nhân rộng các kết quả, quy trình, tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.