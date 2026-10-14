Gia Lai: Hướng đến môi trường sống tốt đẹp hơn cho trẻ em ​

Gia Lai ban hành kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện

Theo thống kê, Gia Lai hiện có 657.965 trẻ em từ 5-17 tuổi, trong đó gần 198.000 em là người dân tộc thiểu số; hơn 231.000 em sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và hơn 53.800 em thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Đáng chú ý, qua rà soát, toàn tỉnh ghi nhận 6.498 trẻ trong độ tuổi này tham gia hoạt động kinh tế.

Những con số trên cho thấy công tác bảo vệ trẻ em vẫn đặt ra nhiều yêu cầu cần quan tâm. Tại những địa bàn còn khó khăn, một số em có nguy cơ phải lao động sớm, gián đoạn việc học, thiếu điều kiện vui chơi hoặc đối mặt với bạo lực, xâm hại, bóc lột.

Vì vậy, việc nhận diện nguy cơ, hỗ trợ kịp thời những trường hợp dễ bị tổn thương và nâng cao nhận thức cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quyền trẻ em.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ; 100% học sinh được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng và lao động trẻ em.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ lao động trẻ em từ 5-17 tuổi xuống dưới 1,1%; đồng thời bảo đảm trẻ bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi được hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi phát hiện.

Để các mục tiêu này đi vào cuộc sống, công tác phòng ngừa cần được triển khai đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến khu dân cư.

Cha mẹ cần được trang bị kiến thức để nhận biết, bảo vệ con trước những rủi ro; nhà trường chủ động phát hiện học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ bỏ học hoặc bị xâm hại.

Bảo vệ trẻ em cần gắn với phòng ngừa bạo lực, xâm hại, lao động sớm và tạo môi trường phát triển an toàn

Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường nắm bắt tình hình, kết nối nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế nguy cơ các em bị bỏ lại phía sau.

Bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn những tổn thương về thể chất, tinh thần hay phòng ngừa tình trạng lao động sớm. Một tuổi thơ trọn vẹn còn cần những không gian để trẻ vận động, khám phá, giao tiếp và hình thành các kỹ năng cần thiết. Đây cũng là điều kiện quan trọng giúp trẻ phát triển hài hòa cả thể chất lẫn tinh thần.

Trước thực tế một số địa phương còn thiếu sân chơi, công trình vui chơi xuống cấp hoặc thiết bị hư hỏng, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc rà soát, đầu tư nâng cấp các công trình công cộng, khu vui chơi trẻ em trên địa bàn.

Theo kế hoạch triển khai, các xã, phường có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định khu vực còn thiếu sân chơi và những công trình cần sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư mới.

Trên cơ sở đó, các địa phương cân đối nguồn vốn, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước cải thiện không gian sinh hoạt cộng đồng dành cho trẻ.

Một khu dân cư đáng sống không chỉ được tạo nên bởi những tuyến đường khang trang hay các công trình đồng bộ, mà còn cần những khoảng xanh, sân chơi và địa điểm sinh hoạt an toàn dành cho trẻ nhỏ. Tại đó, các em có thể vui đùa cùng bạn bè, rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng xã hội và tận hưởng những năm tháng tuổi thơ đúng nghĩa.

Cần quan tâm phát triển không gian vui chơi giúp trẻ rèn luyện thể chất, hình thành kỹ năng xã hội và tận hưởng tuổi thơ

Việc triển khai các kế hoạch về bảo vệ trẻ em và phát triển không gian vui chơi thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với những điều kiện thiết yếu để trẻ lớn lên an toàn.

Một mặt, trẻ cần được bảo vệ trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, bóc lột và lao động trái quy định; mặt khác, các em cần được tạo điều kiện học tập, vui chơi, phát huy khả năng và phát triển phù hợp với lứa tuổi.

Tuy nhiên, hiệu quả của các kế hoạch không chỉ được đo bằng những chỉ tiêu đặt ra mà còn phải thể hiện qua những chuyển biến trong đời sống hằng ngày.

Đó là những trường hợp trẻ có nguy cơ được phát hiện, hỗ trợ kịp thời; những học sinh khó khăn được tiếp sức để tiếp tục đến trường; những khu dân cư có thêm sân chơi an toàn, những công trình xuống cấp được sửa chữa và đưa vào sử dụng.

Trẻ em là những mầm non của tương lai đất nước, cần được chở che, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và những điều kiện phát triển phù hợp.

Để mỗi em nhỏ có một tuổi thơ an toàn, lành mạnh, các mục tiêu bảo vệ trẻ em cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, với sự chung tay của gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội. Chăm lo cho trẻ hôm nay cũng chính là vun đắp nền tảng cho tương lai của Gia Lai.