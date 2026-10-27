Gia Lai: Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và CNCH cho lực lượng dân phòng

Trong 2 ngày 26 và 27-10, đơn vị tổ chức huấn luyện cho 392 thành viên đội dân phòng thuộc phường Hội Phú, An Phú và xã Gào.

392 thành viên đội dân phòng phường Hội Phú, An Phú và xã Gào được hướng dẫn sử dụng các thiết bị chữa cháy. Ảnh: Hoàng Hoài

Nội dung huấn luyện tập trung phổ biến các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của cá nhân, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng; nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng cháy trong sinh hoạt, sản xuất.

Các học viên được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu và sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH. Bên cạnh học lý thuyết, học viên còn được thực hành kỹ năng chữa cháy, CNCH và kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện.

Trước đó, trong 2 ngày 23 và 24-10, đơn vị tổ chức huấn luyện cho 415 thành viên thuộc 59 đội dân phòng trên địa bàn các xã Đak Đoa, Đak Sơmei, Kdang, Kon Gang và Ia Băng.

Các học viên 5 xã Đak Đoa, Đak Sơmei, Kdang, Kon Gang và Ia Băng tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống cháy, nổ. Ảnh: Hoàng Hoài

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho lực lượng dân phòng; phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ trong công tác phòng ngừa, ứng phó và hạn chế thiệt hại về người, tài sản.