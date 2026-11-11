Gia Lai hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với tỉnh Champasak

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi về cơ chế phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước về giáo dục ở cấp xã; giáo dục dân tộc, tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng đồng bào DTTS; quản lý chuyên môn cấp THCS gắn với cấp xã, phường; phổ cập giáo dục, hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Ở hoạt động hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các đại biểu đã nắm bắt tình hình tiếp nhận, quản lý và đào tạo lưu học sinh Lào; kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ giai đoạn 2021-2025 giữa 2 đơn vị.

Hiện có 41 lưu học sinh tỉnh Champasak đang theo học ở 5 cơ sở đào tạo tại tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Gia Lai sẽ hỗ trợ 20 suất học bổng toàn phần/năm cho sinh viên tỉnh Champasak.

Dự kiến, tháng 12-2026, Gia Lai sẽ tiếp nhận thêm 13 lưu học sinh Champasak đợt đầu sang nhập học năm học 2026-2027.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam khẳng định: Gia Lai và Champasak có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Giai đoạn 2021-2025, hai bên đã triển khai hợp tác về GD&ĐT, nổi bật là tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh Lào tại các trường cao đẳng, đại học.

Biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn 2026-2030 là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý giáo dục ở cơ sở.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak. Ảnh: Trần Dung

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ và các trường đại học, cao đẳng tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ lưu học sinh Lào; duy trì kênh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm định kỳ giữa 2 sở về công tác quản lý giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.