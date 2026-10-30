Gia Lai: Hơn 800 lượt cán bộ, chiến sĩ xây dựng 7 trường biên giới

Ngày 30/10, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ tổng kết Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và gặp mặt các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng công trình.

Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, gồm 7 điểm trường tại các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O. Với quy mô 212 lớp học, các công trình đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 7.108 học sinh, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng trên địa bàn xã Ia O

Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, tháng 5/2026, UBND tỉnh Gia Lai phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm, triển khai từ ngày 1/6 đến 30/8, nhằm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình, phấn đấu đưa các trường vào phục vụ năm học 2026-2027.

Để tăng cường nhân lực, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ. Hưởng ứng lời kêu gọi, các lực lượng vũ trang đã huy động tổng cộng 819 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp 77.028 ngày công lao động.

819 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã chung sức đóng góp hơn 77.000 ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình

Sự chung sức của các lực lượng đã góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên công trường, giúp các hạng mục được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Đến nay, khối lớp học và hiệu bộ tại cả 7 điểm trường đã vận hành ổn định; 94/94 hạng mục chính đã cất nóc, sản lượng xây lắp toàn dự án đạt 93,5%.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: “Việc đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là xây dựng những công trình giáo dục mà còn là sự đầu tư cho tương lai con em đồng bào các dân tộc, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng biên giới với các địa bàn khác”.

Theo ông Giang, chiến dịch đã cho thấy khi có mục tiêu rõ ràng, sự chỉ đạo tập trung, trách nhiệm cụ thể và phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, những khó khăn lớn đều có thể được tháo gỡ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Ia Dom đã đón 1.145 em học sinh vào học tập trong năm học 2026-2027

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật và điều kiện phục vụ sinh hoạt nội trú, bán trú vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Thành công của dự án không chỉ được đánh giá bằng tiến độ xây dựng mà quan trọng hơn là chất lượng công trình, sự an toàn và điều kiện học tập, sinh hoạt thực tế của học sinh.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành những hạng mục còn lại, nhất là khu nội trú, nhà ăn, hệ thống cấp thoát nước, điện, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo đúng quy định, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, an toàn hoặc bỏ qua yêu cầu kỹ thuật. Ngành Giáo dục và chính quyền các xã biên giới cần chủ động chuẩn bị đội ngũ, trang thiết bị, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và phương án bảo đảm an ninh, an toàn để các trường hoạt động hiệu quả.

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai đã trao Bằng khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm