Gia Lai: Hơn 8.700 học sinh nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao

Sáng 11-11, Trường Tiểu học Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc) cho 1.413 học sinh nghỉ học. Thầy Phan Thanh Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Việc cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn trước tình hình nước dâng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình đi lại.

Hơn 8.700 học sinh được cho nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao. Ảnh: Hồ Điểm

Cùng địa bàn, Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc tổ chức cho phụ huynh đón 1.874 học sinh về trong buổi sáng nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Đến chiều cùng ngày, Trường THCS Quy Nhơn Bắc tiếp tục cho 2.556 học sinh nghỉ học trước diễn biến nước lũ dâng cao.

Tại xã Tuy Phước, trưa 11-11, bà Lê Thị Ánh Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Tuy Phước - thông tin: Trước tình hình nước lũ dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh, nhà trường cho toàn bộ 2.910 học sinh của 64 lớp nghỉ học từ chiều 11-11.

Cũng trên địa bàn xã Tuy Phước, một số trường ghi nhận học sinh nghỉ học do nước lớn ảnh hưởng đến đường đi, nhất là tại các khu vực đường tràn, đê.

Hiện một số trường thuộc các địa phương lưu vực sông Hà Thanh tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, tình hình ngập lụt và điều kiện đi lại của học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Trước diễn biến mưa lớn, nước lũ dâng cao, chính quyền các địa phương có nguy cơ ngập lụt đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh.

Trong đó, UBND xã Tuy Phước yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm tra điều kiện an toàn trường lớp, những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực hiện việc cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, địa phương yêu cầu kiểm soát giao thông, bố trí cảnh báo, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Trước đó, ngày 8-11, Sở GD&ĐT ban hành Công văn khẩn số 8070/SGDĐT-VP triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 7-11-2026 của UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa lớn. Sở yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó; căn cứ cảnh báo và tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học trước khi mưa lớn, ngập xảy ra.

Hiện các trường tại một số địa phương thuộc lưu vực sông Hà Thanh tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, tình hình ngập lụt và điều kiện đi lại của học sinh.

Thông qua đường link trực tuyến do địa phương thiết lập, các trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình để chính quyền kịp thời nắm bắt, chỉ đạo và chủ động phương án tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh.