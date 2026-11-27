Công trình nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo quyết định, dự án do UBND xã Tuy Phước Bắc làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài tuyến khoảng 700 m. Điểm đầu tuyến giáp đường ĐH42 đã xây dựng và tuyến đường liên xã Phước Hiệp hiện trạng; điểm cuối giáp đường An Nhơn - Tây đầm Thị Nại tại Km4+953.

Phần đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, mặt cắt ngang rộng 7,5 m; trong đó mặt đường rộng 5,5 m, hai lề đường mỗi bên rộng 1 m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng.

Tuyến đường nối từ trung tâm xã Tuy Phước Bắc đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại﻿. Ảnh: Trọng Lợi

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng mới cầu Lục Lễ 2 theo quy mô cầu vĩnh cửu, bảo đảm vượt lũ, tải trọng thiết kế HL93. Cầu có chiều dài dự kiến gần 59 m, gồm 2 nhịp, mỗi nhịp dài 24 m, rộng 7,5 m; kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Ngoài ra, công trình còn được đầu tư hệ thống thoát nước ngang, điện chiếu sáng, biển báo, thiết bị an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương của người dân.

Đồng thời, tăng cường kết nối giữa các khu vực, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo điều kiện phát triển các khu dân cư và thúc đẩy thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 40,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 9,8 tỷ đồng; chi phí xây dựng gần 24,9 tỷ đồng; phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác và dự phòng.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh hỗ trợ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và ngân sách xã Tuy Phước Bắc. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.