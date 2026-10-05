Gia Lai: Hơn 4.200 học sinh được tuyên truyền ATGT

Có 6 trường học với hơn 4.200 học sinh, giáo viên tham gia các buổi tuyên truyền trong chương trình chào cờ đầu tuần.

Tuyên truyền ATGT trong học đường tại Gia Lai. Ảnh: CSGT Gia Lai

Tại các trường, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT trực tiếp hướng dẫn học sinh cách đội mũ bảo hiểm đúng quy định; đi đúng phần đường, làn đường; chấp hành tín hiệu giao thông; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Các em cũng được hướng dẫn kỹ năng qua đường an toàn; quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; những lưu ý khi đi xe đạp và quy định về độ tuổi được điều khiển phương tiện.

Nội dung tuyên truyền được trao đổi thông qua những câu hỏi gắn với thực tế như: "Khi qua đường cần làm gì?", "Ngồi trên xe máy có phải đội mũ bảo hiểm không?" hay "Nếu cha mẹ chạy xe nhanh, các em có dám nhắc nhở?". Qua đó, học sinh được khuyến khích chủ động trao đổi và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Ngoài kiến thức pháp luật về ATGT, lực lượng CSGT còn hướng dẫn học sinh một số kỹ năng xử lý tình huống, phòng ngừa nguy hiểm khi tham gia giao thông; đồng thời tuyên truyền về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT cho học sinh là một trong những giải pháp nhằm phòng ngừa TNGT, nhất là các vụ việc liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Tại các điểm tuyên truyền, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh nhằm khuyến khích việc sử dụng mũ bảo hiểm đảm bảo an toàn để tham gia giao thông.

"Thời gian tới, Phòng CSGT và Công an cấp xã tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục, các nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao thông. Qua đó, góp phần hình thành thói quen chấp hành quy định về ATGT cho học sinh ngay từ lứa tuổi học đường", đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.