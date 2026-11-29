Khu tái định cư bôn Tơ Khế có diện tích 21,9 héc-ta, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Triển khai từ cuối năm 2025, công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện, nước, nhà văn hóa và trường mầm non. Đến nay, toàn bộ 207 hộ dân đã di dời đến nơi ở mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành.

Điểm đặc biệt của khu tái định cư là được xây dựng theo không gian làng truyền thống của đồng bào Jrai, với 100% nhà ở là nhà sàn gỗ. Những tuyến đường rộng mở, nhà sàn khang trang cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu vừa bảo đảm điều kiện sinh hoạt, an toàn trước thiên tai, vừa góp phần gìn giữ kiến trúc và bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (trái) và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai (phải) thăm các hộ trong khu tái định cư.

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, công trình còn nhận được sự hỗ trợ tích cực của lực lượng vũ trang. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di dời. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 - Ayun Pa điều động phương tiện vận chuyển nước sạch phục vụ sinh hoạt trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống cấp nước. Những chuyến xe 0 đồng cùng sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân cũng góp phần tiếp sức cho người dân trong quá trình chuyển đến nơi ở mới.

Khu tái định cư đã đón các hộ dân vùng lũ di dời lên

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul nhấn mạnh, công trình hoàn thành đồng nghĩa với việc 207 hộ dân đã có nơi ở an toàn, không còn nỗi lo ngập lụt khi mùa mưa bão đến. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức lại sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề và phát triển thương mại, dịch vụ phù hợp với điều kiện từng hộ.

Theo ông Đức, địa phương định hướng khai thác lợi thế những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống để từng bước phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Jrai, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng người dân khu tái định cư bộ cồng chiêng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, đề nghị địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, bảo đảm đời sống người dân tại nơi ở mới ngày càng tốt hơn.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao tặng bôn Tơ Khế một bộ cồng chiêng, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới.