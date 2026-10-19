Gia Lai: Hơn 2,32 triệu người được khám sức khỏe

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 9 đến 15-10, toàn tỉnh có thêm 12.664 người được khám sức khỏe định kỳ; lũy kế có 2.325.552/3.212.929 người được khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Đức Cơ triển khai khám sức khỏe cho người dân tại xã Ia Nan. Ảnh: N.N

Trong đó, số lượng khám đối với nhóm đối tượng thuộc điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP (danh sách đối tượng do UBND cấp xã phê duyệt theo hướng dẫn của Sở Y tế) lũy kế đạt 87.269 người; người lao động thuộc điểm c khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP lũy kế đạt 73.315 người.

Trong khi đó, kết quả kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027 do ngành Giáo dục tổng hợp ghi nhận lũy kế đạt 680.587 người. Đây là đối tượng thuộc điểm b khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP.

Ngoài ra, số liệu từ các cơ sở khám, chữa bệnh cho thấy có 223.759 lượt khám sức khỏe phục vụ lái xe, học tập, xin việc và khám cho cán bộ; Công an tỉnh lũy kế đạt 8.075 người, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 2.308 người. Trong khi số người khám chữa bệnh BHYT trong 9 tháng năm 2026 đạt 1.250.239 người.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, mặc dù kết quả chung có chuyển biến, song tiến độ khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại 2 xã Ia O và Ia Chia vẫn còn chậm. Đến ngày 11-10, xã Ia O mới khám cho 1.554/7.191 người, đạt 21,6%; xã Ia Chia đã khám cho 2.900/6.430 người, tương đương 45,1%.

Nguyên nhân chủ yếu do mưa kéo dài, địa bàn rộng, dân cư phân tán; một số khu vực cách xa địa điểm khám, gây khó khăn cho người dân khi đến khám. Ngày 13-10, Giám đốc Sở Y tế đã làm việc với UBND xã Ia O, Ia Chia và Trung tâm Y tế Ia Grai để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ tại 12 xã thuộc kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10-2026.

Bác sĩ Trung tâm Y tế Ia Grai thăm khám sức khỏe cho người dân xã Ia O. Ảnh: N.N

Ngành Y tế cũng phối hợp với chính quyền 2 xã Ia O, Ia Chia và Trung tâm Y tế Ia Grai đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn; đồng thời điều phối nhân lực, trang thiết bị và phương tiện hỗ trợ những địa bàn khó khăn.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ trong tháng 10. Công tác khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026.

Sở Y tế đồng thời phối hợp với ngành Giáo dục và các địa phương đẩy nhanh việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học, bảo đảm tiến độ và tháo gỡ vướng mắc trong cập nhật kết quả lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.