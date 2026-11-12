Gia Lai: Hơn 16.700 học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập lụt

Ngày 12/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa bàn tại khu vực phía Đông tỉnh xảy ra tình trạng ngập lụt. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơ sở giáo dục tại khu vực bị ảnh hưởng đã chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 16.783 học sinh nghỉ học. Trong đó, bậc mầm non có 3.122 em; tiểu học 7.317 em; THCS 3.355 em; THPT 1.937 em và khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 1.052 học sinh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa bàn tại khu vực phía Đông tỉnh xảy ra tình trạng ngập lụt. Ảnh D.N

Ghi nhận trưa cùng ngày, nước lũ tiếp tục dâng cao, bắt đầu tràn vào một số phòng học. Cán bộ, giáo viên tại các trường khẩn trương kê cao bàn ghế, di chuyển tài liệu, thiết bị dạy học và những tài sản quan trọng đến vị trí an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập lụt.

Tại Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông), do nằm ở khu vực trũng thấp, nước đã ngập toàn bộ sân trường. Hơn 948/2.040 học sinh được nghỉ học từ sáng 12/11. Đến trưa, nước tiếp tục dâng, bắt đầu tràn vào một số phòng học, buộc nhà trường phải khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, các tuyến đường qua sông, suối, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án ứng phó.

Các trường được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học khi điều kiện đi lại và giảng dạy không bảo đảm an toàn. Việc thông báo phải được thực hiện kịp thời đến cha mẹ học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.

Trường THPT số 2 Tuy Phước chủ động kê bàn ghế lên cao trước khi nước tràn vào phòng học. Ảnh D.N

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất; chủ động phòng, chống ngập úng, sạt lở, cây xanh gãy đổ; di chuyển hồ sơ, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và tài sản đến nơi an toàn.

Đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú, cần chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu; sẵn sàng phương án sơ tán khi xuất hiện tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, ngành giáo dục yêu cầu các đơn vị chú trọng bảo vệ hồ sơ, tài liệu trong mùa mưa bão. Các phòng, kho lưu trữ phải được kiểm tra, gia cố, chống thấm, chống dột và bảo đảm thoát nước. Hồ sơ, tài liệu, thiết bị cần được kê cao, không để dưới sàn hoặc tại những khu vực có nguy cơ ngập nước, thấm dột.