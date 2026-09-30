Gia Lai: Hơn 150 chủ thể OCOP được phổ biến pháp luật trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm

Tham dự hội có đại diện một số sở, ngành, địa phương, cùng hơn 150 chủ thể OCOP, cơ sở sản xuất khu vực phía Tây tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Việc tăng số lượng sản phẩm OCOP đang đặt ra yêu cầu song hành về chất lượng, tính minh bạch của thông tin và trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Đây cũng là cơ sở để các sản phẩm OCOP giữ gìn uy tín, nâng cao sức cạnh tranh khi mở rộng thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm OCOP. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; tập trung vào tiêu chuẩn, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và nhận diện các hành vi vi phạm thường gặp. Các đại biểu cũng được phổ biến về quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm và các chế tài xử phạt hành chính; đồng thời lưu ý những vấn đề đang được các chủ thể OCOP quan tâm như kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ và kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, việc được công nhận sản phẩm OCOP mới chỉ là bước khởi đầu. Thực tế kiểm tra, kiểm soát thị trường cho thấy, một số cơ sở vẫn còn lúng túng trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật. Những sai sót có thể xuất hiện từ việc ghi thiếu nội dung bắt buộc trên nhãn, thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng sản phẩm chưa chính xác hoặc chưa cập nhật kịp thời các quy định mới liên quan đến nhãn điện tử, mã QR và truy xuất nguồn gốc.

Trong hoạt động quảng bá, bán hàng trực tuyến; các chủ thể cũng cần đặc biệt lưu ý tính chính xác của thông tin cung cấp cho khách hàng. Việc quảng cáo quá mức, phóng đại công dụng của sản phẩm có nguồn gốc dược liệu thành công dụng chữa bệnh hoặc sử dụng các tuyên bố như “sản phẩm xanh”, “hữu cơ” khi chưa có hồ sơ, tài liệu chứng minh có thể dẫn đến vi phạm quy định pháp luật.

Tại hội nghị, các chủ thể OCOP đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, đóng gói, ghi nhãn và hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, các chủ thể cũng thực hiện ký biên bản cam kết chấp hành các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP.