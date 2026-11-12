Gia Lai: Hơn 1.600 nhà dân bị ngập, 8.700 học sinh nghỉ học

Video lũ hạ du sông Hà Thanh lên cao gây ngập, chia cắt nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai

Thống kê sơ bộ, toàn phường có khoảng 1.600 nhà dân bị ngập, trong đó khu phố 1 là nơi bị ngập sâu nhất.

Người dân ở phường Quy Nhơn Bắc kê cao đồ đạc để bảo vệ tài sản

Mưa lũ diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng trên diện rộng đến các khu dân cư vùng hạ du sông Hà Thanh và sông Kôn, thuộc các xã, phường như: Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước, Quy Nhơn Đông… Hiện, hơn 8.700 học sinh tại phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước được cho nghỉ học để ứng phó với mưa lũ.

Nhiều nhà dân ở phường Quy Nhơn Bắc bị nước lũ bao vây

Nước lũ dâng cao, nhiều khu dân cư ở hạ du sông Hà Thanh bị ngập, chia cắt

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết, đơn vị đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các trường căn cứ tình hình thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh hình thức dạy học. Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm tra an toàn trường lớp, kịp thời quyết định việc cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn...