Gia Lai: Hơn 1.600 nhà dân bị ngập, 8.700 học sinh nghỉ học
Ngày 12-11, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hà Thanh dâng cao, lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập 6/8 khu phố, có nơi ngập sâu từ 1-1,5m.
Thống kê sơ bộ, toàn phường có khoảng 1.600 nhà dân bị ngập, trong đó khu phố 1 là nơi bị ngập sâu nhất.
Mưa lũ diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng trên diện rộng đến các khu dân cư vùng hạ du sông Hà Thanh và sông Kôn, thuộc các xã, phường như: Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước, Quy Nhơn Đông… Hiện, hơn 8.700 học sinh tại phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước được cho nghỉ học để ứng phó với mưa lũ.
Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết, đơn vị đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các trường căn cứ tình hình thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh hình thức dạy học. Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm tra an toàn trường lớp, kịp thời quyết định việc cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gia-lai-hon-1600-nha-dan-bi-ngap-8700-hoc-sinh-nghi-hoc-post881341.html