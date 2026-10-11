Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

Với chủ đề “1 bước chạy - 1 hành trình ý nghĩa”, giải chạy năm nay thu hút hơn 1.000 học sinh, vận động viên tham gia. Trong đó, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) có sự góp mặt của các học sinh, vận động viên đến từ các trường THPT: chuyên Hùng Vương, Pleiku, Lê Lợi, số 2 Phan Bội Châu và Câu lạc bộ Gia Lai Marathon.

Các đại biểu tham dự cùng hơn 500 em học sinh, sinh viên trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Kim Hường

UpRace là sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí trên nền tảng web và ứng dụng di động, dành cho tất cả mọi người. Người tham gia có thể chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm chạy và sử dụng các thiết bị như điện thoại di động, đồng hồ thể thao để ghi nhận kết quả, tích lũy quãng đường chạy.

Giải chạy diễn ra từ 0 giờ ngày 10-10-2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 1-11-2026. Theo thể lệ, các vận động viên tải app về điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản và gia nhập đội "VASPD GIA LAI" để được ghi nhận kết quả.

Học sinh Trường chuyên THPT Hùng Vương hưởng ứng giải chạy. Ảnh: Bá Bính

Mỗi ngày, vận động viên chỉ cần hoàn thành tối thiểu 1 km chạy hợp lệ (không giới hạn quãng đường tối đa), 1 km sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng đóng góp cho các hoạt động xã hội; trong đó có hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, hỗ trợ học tập cho trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thông qua giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen rèn luyện thể dục, thể thao; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay góp sức gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.