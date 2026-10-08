Gia Lai: Hội thảo lấy ý kiến xây dựng định mức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn 17 xã, phường: An Nhơn, Tuy Phước, Phù Mỹ, Tam Quan, An Hòa, Tây Sơn, An Khê, Ayun Pa, Đak Pơ, Phú Túc, Mang Yang, Chư Sê, Đak Đoa, Đức Cơ, Chư Păh; Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn, Công ty CP môi trường Bình Định, Công ty CP công trình đô thị Gia Lai và đơn vị tư vấn.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: N.H

Việc xây dựng quy trình, định mức được thực hiện trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được ban hành ngày 11-12-2025, quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh quy định quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về vệ sinh công cộng.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp, khảo sát và lấy ý kiến các địa phương, đơn vị cung ứng dịch vụ để xác định một số nội dung cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp thực tế của tỉnh và báo cáo UBND tỉnh về sự cần thiết triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giao Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, Chi cục Bảo vệ môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về quy trình kỹ thuật; định mức hao phí nhân công, máy móc, trang thiết bị, phương tiện, cũng như các điều kiện địa lý, hạ tầng đặc thù tại từng địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng bộ định mức sát thực tế, khả thi và phù hợp với yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Chi cục Bảo vệ môi trường và đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, hướng đến xây dựng quy trình, định mức một cách khoa học, sát thực tế, khả thi, minh bạch và đúng quy định pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và dịch vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh.