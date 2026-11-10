Gia Lai: Hội thảo cập nhật kiến thức và xử trí sớm nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn

Hội thảo do GS.TS.BS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chủ trì, với sự tham gia báo cáo của TS.BS Phạm Đăng Hải - Trưởng khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế trên địa bàn.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội thảo, TS.BS Phạm Đăng Hải trình bày hai chuyên đề trọng tâm: “Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn: Nhận biết và xử trí sớm” và “Sử dụng kháng sinh kinh nghiệm giờ đầu trong sepsis”.

Hội thảo cũng tập trung cập nhật kiến thức, khuyến cáo chuyên môn về chẩn đoán, xử trí ban đầu và sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị nhiễm khuẩn huyết. Chương trình cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường phối hợp liên chuyên khoa trong cấp cứu và điều trị người bệnh nặng.

Thông qua hội thảo, đội ngũ nhân viên y tế có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên sâu từ chuyên gia tuyến trung ương, củng cố kỹ năng phát hiện sớm, xử trí kịp thời các tình trạng nhiễm khuẩn nguy hiểm.

Được biết, nhiễm khuẩn huyết là tình trạng nguy hiểm, có thể tiến triển nhanh thành sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời. Vì vậy, nhận diện sớm dấu hiệu cảnh báo, đánh giá chính xác tình trạng người bệnh và triển khai các biện pháp điều trị phù hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.