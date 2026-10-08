Gia Lai: Học viên tạt đầu xe khác, thầy dạy lại bị xử phạt

Ngày 8/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt một giáo viên dạy thực hành lái xe liên quan đến hành vi để học viên vi phạm quy định khi chuyển làn đường.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô tập lái mang biển kiểm soát 81A-643.xx lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Khi đang di chuyển, chiếc xe bất ngờ chuyển làn, tạt đầu phương tiện khác khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra va chạm.

Lực lượng Công an làm việc với ông V. Ảnh CACC

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phối hợp với Công an xã Biển Hồ tiến hành xác minh, đồng thời mời giáo viên Đ.V.V. (SN 1963, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông V. thừa nhận trong quá trình dạy thực hành lái xe, học viên đã điều khiển ô tô chuyển làn nhưng không có tín hiệu báo trước, đúng như nội dung được ghi lại trong clip.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm đối với ông V. về hành vi giáo viên dạy thực hành để học viên thực hiện hành vi vi phạm quy định về chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước. Với hành vi trên, ông V. bị xử phạt 700.000 đồng.