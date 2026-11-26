Sẵn sàng các điều kiện phục vụ sự kiện đối ngoại quốc tế

Ngày 26/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và các điểm tham quan dự kiến phục vụ Trưởng SOM Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức APEC 2027 (ISOM APEC 2027).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (áo vàng) nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tại các điểm tham quan.

Các địa điểm được kiểm tra gồm Trung tâm Hội nghị tỉnh - nơi tổ chức sự kiện; Tiểu chủng viện Làng Sông; Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (xã Tuy Phước); Tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) và khu vực bãi đỗ xe trên tuyến đường Nguyễn Thiếp - Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn diện điều kiện tổ chức, từ cơ sở vật chất, khánh tiết, trang trí, bố trí không gian đến hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình và các thiết bị kỹ thuật. Không gian hội nghị phải bảo đảm sự trang trọng, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của một sự kiện đối ngoại quốc tế.

Đối với các điểm tham quan, tỉnh chú trọng kiểm tra cảnh quan, cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, công tác đón tiếp, hướng dẫn, phương án di chuyển và bố trí bãi đỗ xe. Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm của các đại biểu quốc tế khi đến với Gia Lai.

Đáng chú ý, tại Tiểu chủng viện Làng Sông và Tháp Bánh Ít - hai điểm đến mang dấu ấn đặc sắc về lịch sử, văn hóa và kiến trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng thuyết minh, giới thiệu.

Đội ngũ hướng dẫn viên phải nắm vững kiến thức, làm nổi bật giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa đặc trưng của từng điểm đến. Nội dung thuyết minh cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác, sinh động, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách quốc tế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm cảnh quan, môi trường, an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ. Qua đó, mỗi điểm đến không chỉ là nơi tham quan, trải nghiệm mà còn trở thành không gian giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách.

Đồng bộ các kênh quảng bá, lan tỏa hình ảnh Gia Lai

Song song với việc hoàn thiện các điều kiện tổ chức và phục vụ đại biểu, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 14173/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá phục vụ Hội nghị ISOM.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất, cảnh quan và chất lượng phục vụ.

Theo kế hoạch, Hội nghị ISOM dự kiến diễn ra từ ngày 7- 9/12/2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Công tác tuyên truyền được triển khai trên cơ sở Hệ thống nhận diện hình ảnh APEC VIET NAM 2027, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tính chất và tầm vóc của sự kiện.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất nội dung, mẫu thiết kế và hướng dẫn triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.

Tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pano tấm lớn, pano hộp đèn, màn hình LED, bảng điện tử, standee và phông nền sự kiện. Các vị trí được chú trọng gồm cửa ngõ ra vào tỉnh, khu vực trung tâm các xã, phường, tuyến giao thông chính, cảng hàng không, nhà ga, bến xe, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch.

Đáng chú ý, Gia Lai chú trọng xây dựng, phát hành các ấn phẩm, video clip, phóng sự, tài liệu giới thiệu về lịch sử, văn hóa, di sản, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch và những lợi thế phát triển kinh tế - xã hội. Các sản phẩm truyền thông bằng tiếng Việt, tiếng Anh và trên nền tảng số được đẩy mạnh nhằm mở rộng khả năng tiếp cận với công chúng trong nước và quốc tế.

Sở Ngoại vụ được giao chủ trì phối hợp cung cấp thông tin chính thức về APEC 2027 và Hội nghị ISOM, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, bảo đảm hạ tầng viễn thông, đường truyền internet phục vụ hoạt động truyền thông và tác nghiệp báo chí.

UBND các xã, phường cũng được yêu cầu triển khai đồng loạt công tác tuyên truyền tại địa phương, phát huy hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và các phương tiện tuyên truyền trực quan. Công tác quảng bá được gắn với chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, mến khách.

Đối với Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh đề nghị phối hợp triển khai trang trí, tuyên truyền tại khu vực nhà ga, sảnh đón tiếp và hệ thống màn hình điện tử. Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và khu, điểm du lịch tích cực hưởng ứng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Việc đồng bộ công tác chuẩn bị, tổ chức và quảng bá trước thềm ISOM APEC 2027 không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện phục vụ hội nghị mà còn là dịp để Gia Lai giới thiệu những giá trị riêng có, khẳng định tiềm năng du lịch, lợi thế phát triển và môi trường đầu tư của địa phương trước bạn bè quốc tế.