Gia Lai: Hoàn thành hỗ trợ xây dựng trường học tại xã biên giới Ia Mơ

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và các đại biểu thăm hỏi, chia vui với thầy trò trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ.

Tham dự chương trình có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã; cán bộ, giáo viên và đông đảo học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ.

Phút chia tay đầy cảm xúc của thầy trò Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ với lực lượng vũ trang sau 5 tháng xây dựng trường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả thiết thực. Theo đó, trong thời gian 5 tháng (từ ngày 25/5 đến ngày 29/10), có thời điểm Bộ CHQS tỉnh đã điều động đến 150 lượt cán bộ, chiến sĩ (lực lượng thường trực, dân quân của các cơ quan, đơn vị trực thuộc).

Lực lượng đã thực hiện hơn 20.000 ngày công, tham gia làm sắt, đổ bê tông, vận chuyển vật liệu, xây dựng và hoàn thiện một số hạng mục công trình; qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Lễ khánh thành và tặng "Vườn rau học đường" cho Trường học cũng diễn ra cùng ngày.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc mừng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời bày tỏ niềm vui mừng khi ngôi trường đưa vào sử dụng đúng tiến độ, để thầy trò nhà trường bắt tay vào việc dạy và học ngay đầu năm học 2026 - 2027.

"Quá trình tham gia hỗ trợ xây dựng, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã cùng với các lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, lan tỏa phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới" - đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các nhà thầu xây dựng khánh thành và tặng "Vườn rau học đường" cho Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ, với giá trị 45 triệu đồng.

Ban tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian xây dựng trường học.

Ban tổ chức cũng trao tặng Giấy khen cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ.