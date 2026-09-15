Gia Lai: Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Dự án thành phần 3 do Ban này làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 35km, từ Km 90+000 đến Km 125+000, đi qua 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thi công Dự án thành phần 3 Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đến nay, phương án giải phóng mặt bằng tuyến chính đã được phê duyệt đạt 100%, với tổng kinh phí hơn 1.814 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành tại 6/6 xã, phường gồm: Lơ Pang, Mang Yang, Kdang, Đak Đoa, Ia Băng và phường Hội Phú.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai, đến nay, người dân tại các khu vực dự án ảnh hưởng đã thống nhất, đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng và di dời tài sản để phục vụ thi công.

Ông Trần Huy Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai, cho biết việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến chính là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, liền mạch trên toàn tuyến dài khoảng 35km.

Trên mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sớm hoàn thành công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, thời gian thi công đến tháng 12/2028. Đến nay, giá trị thực hiện dự án ước đạt 482 tỷ đồng.