Gia Lai hỏa tốc triển khai ứng phó mưa lũ

Chiều 12/11, UBND tỉnh Gia Lai cùng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương họp khẩn cấp triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Lượng mưa lớn trong ngày 11,12/11 khiến các địa bàn khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập cục bộ.

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương bám sát phương châm “bốn tại chỗ” và rút kinh nghiệm từ năm 2025.

“Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan kể cả khi mưa đã giảm hay nước lũ tạm rút. Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãng đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc rà soát cụ thể từng hộ dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, sạt lở đất để tổ chức sơ tán ngay lập tức đến nơi an toàn, tuyệt đối không chờ đến khi xảy ra sự cố mới triển khai.

Đồng thời phải chuẩn bị chu đáo lương thực, nhu yếu phẩm, quan tâm đặc biệt đến các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng bố trí ứng trực nghiêm ngặt 24/24 giờ tại các vị trí ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

“Tuyệt đối nghiêm cấm tình trạng trực hình thức hoặc bỏ vị trí khi nước lũ lên cao. Lực lượng Công an, Quân đội và Bộ đội Biên phòng sẵn sàng cơ động, phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực sơ tán”, ông Phạm Anh Tuấn chỉ đạo tại cuộc họp.

Liên tục xảy ra sạt lở trên các tuyến đường ven núi tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.

Đối với các sở ngành chuyên môn, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ, vận hành các hồ chứa thủy lợi đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình lẫn vùng hạ du, đồng thời tích nước hợp lý phục vụ mùa khô.

Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1D, tuyến đường vào làng Canh Tiến và các cầu yếu.

Các sở như Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương cũng chủ động phương án ứng phó, đảm bảo thuốc men, điều chỉnh lịch học linh hoạt cho học sinh và duy trì nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu, lương thực, xăng dầu cho Nhân dân trong mọi tình huống.

Hiện tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang diễn biến phức tạp. Dự báo mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực, đặc biệt là Vân Canh và thượng nguồn sông Hà Thanh.

Nguy cơ xảy ra ngập sâu, chia cắt vùng hạ du, lũ quét cùng sạt lở đất tại các khu dân cư ven sông suối, sườn dốc và các tuyến giao thông là rất cao. Một số công trình cầu, đường, đê điều đã xuất hiện hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.