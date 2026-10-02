Gia Lai hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay charter
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (gọi tắt là chuyến bay charter) đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026 - 2027.
Trong đó, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đưa khách du lịch quốc tế theo các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát.
Nghị quyết quy định điều kiện hỗ trợ khi đáp ứng đồng thời yêu cầu gồm: Hạch toán độc lập và có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai, trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế được thành lập trong nước tổ chức đưa khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai thông qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát.
Đơn vị phải có chương trình du lịch cụ thể đưa khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai theo các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát. Có hợp đồng dịch vụ phục vụ khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh Gia Lai (vận chuyển, ăn uống, tham quan, mua sắm và các dịch vụ bổ sung khác).
Đồng thời, có kế hoạch, chương trình khai thác các chuyến bay charter được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đảm bảo công suất khai thác đạt/tổng số ghế thương mại của mỗi chuyến bay charter đến sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai. Trong đó, giai đoạn hình thành thị trường đạt tối thiểu 50% tổng số ghế thương mại trong 6 tháng đầu tiên kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực. Giai đoạn duy trì thị trường đạt tối thiểu 70% tổng số ghế thương mại kể từ tháng thứ 7 đến hết thời gian thực hiện chính sách.
Đơn vị đảm bảo yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, quốc phòng, an ninh, quản lý vùng trời và bảo đảm an toàn hàng không; có kế hoạch quảng bá, giới thiệu hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai trên các chuyến bay charter, các nền tảng truyền thông và các kênh quảng bá của đơn vị.
Nội dung và mức hỗ trợ cụ thể được quy định, trong đó hỗ trợ khai thác khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai 200 triệu đồng/chuyến bay charter.
Hỗ trợ 50% mức thu phí/giá vé tham quan cho đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tổ chức đưa đoàn khách du lịch quốc tế (đến tỉnh Gia Lai qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát) đi tham quan các điểm gồm Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo; tháp Đôi; tháp Bánh Ít; bảo tàng Quang Trung và thắng cảnh Biển Hồ.
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