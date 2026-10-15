Gia Lai: Hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập, phát triển sinh kế

Ngày 15/10, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Humanity & Inclusion (HI) và Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC) tổ chức hội thảo "Hỗ trợ trực tiếp và phát triển sinh kế: Thúc đẩy sống độc lập và hòa nhập xã hội của người khuyết tật".

Thượng tá, Tiến sĩ Trần Đức Hùng, Phó tổng giám đốc chuyên trách NACCET, Trưởng Ban Quản lý Dự án Hòa nhập IIb phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án Hòa nhập IIb, được triển khai tại hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi. Đây là hợp phần của Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam", do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ; Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) là chủ dự án, Tổ chức HI là đơn vị quản lý.

Theo thông tin tổng hợp của HI, tại hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, dự án đã giúp 741 người khuyết tật cải thiện điều kiện sống, tiện nghi sinh hoạt; 147 người được hỗ trợ phát triển sinh kế. Các hoạt động được kết nối với chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, đồng thời lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp với sức khỏe, dạng khuyết tật và điều kiện của từng gia đình.

Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện điều kiện sinh hoạt, dự án hướng đến nâng cao khả năng tự chủ, giúp người khuyết tật lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp, tạo thu nhập và tham gia đời sống cộng đồng.

Thượng tá, tiến sĩ Trần Đức Hùng, Phó tổng giám đốc chuyên trách NACCET, Trưởng Ban Quản lý Dự án Hòa nhập IIb cho hay: thay đổi rõ nét nhất là người khuyết tật đã chuyển từ vị thế được hỗ trợ sang chủ động quyết định cuộc sống của mình.

Bà Marialice Ariens, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo

Theo đánh giá cuối kỳ, khoảng 77% người khuyết tật đạt mức độc lập hoặc độc lập một phần; hơn 98% có thể tự quyết định mô hình sinh kế và hơn 90% có khả năng tái đầu tư. Đáng chú ý, nhiều người đã tự tin hơn, có thể tạo thu nhập, hỗ trợ gia đình và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tại hội thảo, bên cạnh trao đổi về kết quả đánh giá hoạt động hỗ trợ trực tiếp và phát triển sinh kế, các đại biểu còn lắng nghe chia sẻ của người tham gia qua tọa đàm "Dự án đã thay đổi tôi thế nào". Những câu chuyện thực tế góp phần làm rõ tác động của dự án đối với đời sống, khả năng tự chủ và sự tham gia của người khuyết tật trong cộng đồng.

Từ những kết quả đạt được, vấn đề đặt ra là làm thế nào để duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả sau khi dự án kết thúc. Việc hỗ trợ không thể chỉ dừng lại ở thời gian triển khai dự án mà cần được tiếp nối bằng các dịch vụ, nguồn lực và cơ chế phối hợp tại địa phương.

Quang cảnh Hội thảo.

Để duy trì kết quả, các đại biểu cho rằng cần có sự phối hợp giữa y tế cơ sở, đơn vị bảo trợ xã hội, chính quyền và tổ chức của người khuyết tật. Ngoài ra, sau khi dự án kết thúc, cùng với chuyển giao kỹ năng, theo dõi nhu cầu từng người, các địa phương cần cần phát huy, duy trì các nhóm hỗ trợ và kết nối các chương trình giảm nghèo, khuyến nông, vốn vay ưu đãi đối với người khuyết tật

Thượng tá Trần Đức Hùng khẳng định: "Ban Quản lý Dự án Hòa nhập sẽ tập trung chuyển giao kỹ năng cho lực lượng nòng cốt tại địa phương, chuẩn hóa quy trình hỗ trợ và duy trì kế hoạch theo dõi từng cá nhân. Đồng thời, các mô hình sinh kế phù hợp sẽ được kết nối với chương trình giảm nghèo, khuyến nông và nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện để người tham gia tiếp tục sản xuất, kinh doanh".

Bà Marialice Ariens, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ: "Thông qua Dự án Hòa nhập IIb, các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ sống độc lập và phát triển sinh kế đã hướng đến mục tiêu giúp người khuyết tật nâng cao chất lượng cuộc sống, theo đuổi những nguyện vọng của mình".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo thúc đẩy sống độc lập và hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

Theo bà Marialice Ariens, duy trì và nhân rộng các mô hình thành công sau khi dự án kết thúc đòi hỏi sự hợp tác liên tục giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, tổ chức của người khuyết tật, đơn vị cung cấp dịch vụ, các đối tác thực hiện và cộng đồng. Trong đó, tiếng nói và những ưu tiên của người khuyết tật phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

"Thước đo thực sự của thành công không chỉ nằm ở những gì một dự án cung cấp, mà còn ở những điều người khuyết tật có thể đạt được, tự lựa chọn và duy trì trong chính cuộc sống của mình", bà Marialice Ariens nhấn mạnh.