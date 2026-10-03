Gia Lai hỗ trợ lên tới 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng

HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/10.

Chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; UBND cấp xã, ban quản lý hoặc tổ quản lý du lịch cộng đồng được cấp có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận.

Theo nghị quyết, tỉnh quy định nhiều mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất tại các điểm du lịch cộng đồng.

Trong đó, việc nâng cấp đường giao thông, hạ tầng cảnh quan như cổng chào, tiểu cảnh, điểm thu hút khách chụp ảnh được hỗ trợ tối đa 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm.

Mỗi điểm còn được đầu tư một nhà đón tiếp và trưng bày diện tích tối thiểu 100m2, mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng; một bãi đỗ xe diện tích tối thiểu 200m2, mức tối đa 250 triệu đồng.

Ngoài ra, mỗi điểm được đầu tư 2 nhà vệ sinh công cộng, mức hỗ trợ xây mới tối đa 40 triệu đồng/nhà.

Các khoản hỗ trợ hạ tầng được thực hiện sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Gia Lai vừa ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Hoàng Hà

Để được hỗ trợ, điểm du lịch cộng đồng phải đang đón, phục vụ khách tham quan, trải nghiệm; chưa được hưởng hỗ trợ cùng nội dung từ chính sách khác sử dụng ngân sách nhà nước và chưa có nhà đầu tư dự án phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Gia Lai hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/điểm để mua sắm xe đẩy, thùng rác công cộng, xây dựng điểm thu gom rác thải tập trung.

Hoạt động quảng bá như xây dựng video clip, trang thông tin điện tử, fanpage, mã QR, bản đồ số và cơ sở dữ liệu số hóa được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/điểm.

Tỉnh cũng hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/điểm để tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.

Đối với xây dựng, liên kết sản phẩm du lịch cộng đồng, mức hỗ trợ một lần tối đa 50 triệu đồng cho mỗi sản phẩm. Phương án phải liên kết từ 2 điểm du lịch cộng đồng trở lên, hoặc kết nối một điểm với điểm, khu du lịch để hình thành tuyến, chương trình, sản phẩm mới. Các bên tham gia phải có hợp đồng hợp tác, kế hoạch khai thác, đón khách và cam kết duy trì liên kết ít nhất 3 năm kể từ thời điểm nhận hỗ trợ.

Chính sách cũng hỗ trợ vay vốn cho hộ gia đình, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng.

Vốn vay được sử dụng để xây mới, cải tạo hoặc mở rộng nhà ở kinh doanh homestay; mua sắm chăn, ga, gối, đệm, thiết bị vệ sinh, nhà bếp và các vật dụng phục vụ du lịch. Mức vay, thời hạn, lãi suất và thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường hợp cùng một thời điểm có nhiều chính sách của Nhà nước hỗ trợ cùng nội dung và đối tượng, người thụ hưởng được áp dụng mức cao nhất. Tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đầu tư nhiều nội dung khác nhau có thể được hưởng các chính sách tương ứng nếu đủ điều kiện.

Các nội dung đã triển khai trước ngày chính sách có hiệu lực không thuộc diện hỗ trợ.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và khả năng cân đối của địa phương. Riêng các hạng mục hạ tầng, cơ sở vật chất sử dụng nguồn vốn đầu tư công; nguồn vốn cho vay được ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Gia Lai.