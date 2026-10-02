Gia Lai hỗ trợ lên tới 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng

Gia Lai đánh thức “viên ngọc xanh” Cao nguyên La Vuông từ du lịch cộng đồng. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Ngày 2/10, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 10/10, tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030, trong đó mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng tối đa 2,5 tỷ đồng/điểm du lịch. Đây là nội dung chính tại Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 vừa được ban hành.

Theo Nghị quyết, các nội dung hỗ trợ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ, quảng bá điểm đến, kết nối sản phẩm và nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng.

Đáng chú ý, tỉnh hỗ trợ đầu tư nâng cấp đường giao thông và hạ tầng cảnh quan du lịch, gồm cổng chào, tiểu cảnh, các điểm thu hút khách chụp ảnh, với mức tối đa 2,5 tỷ đồng/điểm du lịch cộng đồng. Đối với nhà đón tiếp và trưng bày, mỗi điểm được hỗ trợ đầu tư xây dựng mới một công trình có diện tích tối thiểu 100m², mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng.

Ngoài ra, mỗi điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ xây dựng một bãi đỗ xe có diện tích tối thiểu 200m², với mức tối đa 250 triệu đồng; xây dựng mới hai nhà vệ sinh công cộng, mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/nhà.

Để được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, các điểm du lịch cộng đồng phải đang tổ chức đón khách, phục vụ tham quan, trải nghiệm; chưa được hưởng hỗ trợ cùng nội dung từ các chương trình, đề án hoặc chính sách khác sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và chưa có nhà đầu tư dự án phát triển du lịch. Kinh phí được giải ngân sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, quảng bá du lịch cộng đồng thông qua xây dựng video clip, trang thông tin điện tử, fanpage, mã QR, bản đồ số và cơ sở dữ liệu số hóa điểm du lịch. Mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/điểm, căn cứ chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng và liên kết sản phẩm du lịch cộng đồng, bao gồm khảo sát, xây dựng phương án liên kết, thiết kế chương trình tham quan, trải nghiệm, tuyến du lịch kết nối các điểm đến; tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp lữ hành, khảo sát sản phẩm và đưa khách đến các điểm du lịch cộng đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp và Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có điểm du lịch cộng đồng. Điều kiện là phương án phải liên kết từ hai điểm du lịch cộng đồng trở lên hoặc kết nối một điểm du lịch cộng đồng với điểm, khu du lịch khác để hình thành tuyến, chương trình hoặc sản phẩm du lịch mới.

Các bên tham gia phải có hợp đồng hợp tác, kế hoạch khai thác và cam kết duy trì hoạt động liên kết thường xuyên tối thiểu 3 năm kể từ khi nhận hỗ trợ. Mỗi sản phẩm liên kết được hỗ trợ một lần, tối đa 50 triệu đồng. Trường hợp có từ hai chủ thể trở lên tham gia, các bên phải thống nhất bằng văn bản cử một đơn vị làm đầu mối lập hồ sơ và tiếp nhận kinh phí.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng, tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo hoặc mở rộng nhà ở kinh doanh dịch vụ lưu trú theo mô hình homestay; mua sắm chăn, ga, gối, đệm, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp và các vật dụng phục vụ kinh doanh du lịch.

Mức vay, thời hạn và lãi suất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân và Ban quản lý hoặc Tổ quản lý điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ kinh phí tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Kinh phí hỗ trợ bao gồm chi phí đi lại, lưu trú, tài liệu, vé tham quan thực tế và các khoản liên quan, tối đa 100 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng.

Các nội dung hỗ trợ về thu gom, xử lý rác thải cũng được chú trọng. Ban quản lý hoặc Tổ quản lý du lịch cộng đồng được hỗ trợ mua sắm thiết bị thu gom rác như xe đẩy, thùng rác công cộng và xây dựng điểm tập kết rác tập trung, với mức hỗ trợ theo chi phí thực tế được phê duyệt nhưng không quá 60 triệu đồng/điểm.

Ngày càng nhiều sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn văn hoá trên bản đồ du lịch của Gia Lai. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương. Riêng chính sách đầu tư hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công; chính sách cho vay vốn được thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai hằng năm.

Nghị quyết cũng quy định nguyên tắc công khai, minh bạch trong thực hiện. Trường hợp cùng một nội dung, đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì áp dụng mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp ngân sách không đáp ứng đủ nhu cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định số lượng đối tượng được hỗ trợ theo khả năng cân đối, ưu tiên các điểm đã hình thành hoạt động du lịch cộng đồng, có khả năng thu hút khách, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 tạo cơ sở để tỉnh triển khai các nguồn lực đầu tư, cải thiện điều kiện đón khách, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực hoạt động du lịch tại các địa phương./.