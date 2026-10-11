Gia Lai: Hỗ trợ đầu tư dự án tổ hợp chăn nuôi heo công nghệ cao

Tại công trường, lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo kế hoạch triển khai, cam kết tập trung nguồn lực, hoàn thành xây dựng và đưa nhà máy cùng tổ hợp vào hoạt động trong vòng 12 tháng.

Đoàn công tác Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thăm, động viên nhà đầu tư tại hiện trường. Ảnh: LÊ ANH

Ông Thái Đại Ngọc đánh giá cao ý nghĩa của dự án, kỳ vọng tổ hợp góp phần hiện đại hóa ngành chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đóng góp ngân sách và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND xã Pờ Tó phối hợp quy hoạch vùng nguyên liệu mì, ngô, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, tạo điều kiện về giao thông, cấp nước, hạ tầng thiết yếu, kịp thời tháo gỡ khó khăn để dự án triển khai thuận lợi.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường giám sát giá vật liệu xây dựng, ngăn chặn tình trạng lợi dụng nhu cầu tăng cao để nâng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ các công trình.

Đối với nhà đầu tư, ông Thái Đại Ngọc yêu cầu thực hiện nghiêm các cam kết, bảo đảm chất lượng công trình và yêu cầu bảo vệ môi trường, tập trung nguồn lực để sớm đưa tổ hợp vào hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Tổ hợp gồm dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Pờ Tó, vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, quy mô hơn 106ha, công suất 16.200 con heo nái và 209.000 con heo thịt/lứa; dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, vốn đầu tư 515 tỷ đồng, diện tích hơn 7ha, công suất 360.000 tấn sản phẩm/năm.