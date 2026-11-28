Trong tổng số 385 dự án đã khởi công và triển khai thi công các hạng mục công trình, có 350 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp; 35 dự án thực hiện trong khu kinh tế và khu công nghiệp.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi triển khai xây dựng Khu công nghiệp Bình Nghi tại xã Tây Sơn. Ảnh: Tiến Sỹ

Các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách được thực thi sẽ góp phần tăng cao giá trị xây dựng, tạo nguồn thu ngân sách bền vững từ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền sử dụng đất và các loại phí khác, từ đó tạo nguồn lực để tái đầu tư phát triển kinh tế- xã hội. Sự hiện diện của các dự án sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao uy tín điều hành và tạo hiệu ứng tốt để thu hút thêm làn sóng đầu tư mới.

Tiếp tục kiên định với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết để cụ thể hóa các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách. Dự kiến trong tháng 12 này, các ngành chức năng cùng chính quyền các địa phương tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thi công thêm 45 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 115.671 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Sở Tài chính đã thiết lập kênh liên lạc của Sở, nhà đầu tư và cán bộ đầu mối của 135 xã, phường để liên tục hỗ trợ cho các dự án. UBND các xã, phường cũng chỉ đạo các cán bộ đầu mối đã được phân công, thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án trên phần mềm quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách của tỉnh, kịp thời thông tin đến Sở Tài chính những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.