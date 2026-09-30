Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng mỗi chuyến bay quốc tế đến Phù Cát

Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát trong giai đoạn 2026-2027. Ảnh: Dũng Nhân.

Hỗ trợ 200 triệu đồng mỗi chuyến bay charter

Ngày 30/9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát thuộc tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026-2027.

Thời gian qua, Gia Lai từng bước trở thành điểm đến mới, an toàn, thân thiện, hấp dẫn, được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Tỉnh tập trung quy hoạch, đầu tư, hoàn thiện hạ tầng du lịch, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực phục vụ khách quốc tế.

Cảng hàng không Phù Cát đã được đầu tư hoàn thiện đường cất hạ cánh số 2, tạo điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay code C, code E và mở các đường bay quốc tế trực tiếp.

Cùng với đó, tỉnh đang chủ động chuẩn bị các điều kiện về sản phẩm, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, môi trường du lịch và phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành xây dựng phương án khai thác các chuyến bay charter quốc tế. Đây là những điều kiện thuận lợi để từng bước hình thành, mở rộng thị trường khách quốc tế thông qua Cảng hàng không Phù Cát.

Tuy nhiên, khách quốc tế đến Gia Lai hiện còn chiếm tỷ lệ thấp. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 125.000 lượt khách quốc tế, chiếm hơn 1% tổng số 12,4 triệu lượt khách. Trong khi đó, xu hướng khách quốc tế ngày càng ưu tiên các điểm đến an toàn, chi phí phù hợp và thuận lợi về kết nối, đặc biệt là các chuyến bay thẳng.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Gia Lai, việc hình thành các chuyến bay charter quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng thị trường, thu hút dòng khách, tăng khả năng chi tiêu, quảng bá điểm đến và thúc đẩy liên kết vùng.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát được xác định là nguồn lực hỗ trợ ban đầu. Qua đó, tạo “cú hích” hình thành thị trường, khuyến khích doanh nghiệp mở và duy trì các đường bay. Từ đó, từng bước thu hút dòng khách quốc tế ổn định, khai thác hiệu quả hạ tầng hàng không, thúc đẩy đầu tư và phát triển du lịch bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Theo đó, nghị quyết hỗ trợ khai thác khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát với mức hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 50% mức thu phí/giá vé tham quan cho đơn vị kinh doanh lữ hành đưa đoàn khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo; tháp Đôi; tháp Bánh Ít.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến 94,9 tỷ đồng, trong đó, năm 2026 là 4,3 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ năm 2027 là 90,6 tỷ đồng.

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy liên kết giữa các điểm đến, doanh nghiệp du lịch.

HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Theo nghị quyết, tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng video clip, trang thông tin điện tử, fanpage, mã QR, bản đồ số, cơ sở dữ liệu số hóa điểm du lịch cộng đồng, với mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng.

Cùng với đó, hỗ trợ chi phí tổ chức đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm, bao gồm chi phí đi lại, lưu trú, photo tài liệu, vé tham quan thực tế và các chi phí liên quan khác theo quy định hiện hành, với mức không quá 100 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng.

Đối với hoạt động khảo sát, xây dựng phương án liên kết, thiết kế chương trình tham quan, trải nghiệm, tuyến du lịch kết nối các điểm du lịch cộng đồng; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp lữ hành, khảo sát sản phẩm và đưa khách đến các điểm du lịch cộng đồng, mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/sản phẩm liên kết...

Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 là 63 tỷ đồng.

Đến Gia Lai, du khách có cơ hội được thưởng thức cồng chiêng, trải nghiệm múa xoang.

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cho hay, Gia Lai có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, với sự kết hợp giữa không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc, cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái rừng, núi, biển, hồ, thác, cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và các giá trị về làng nghề, ẩm thực, sản vật địa phương.

Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch dựa vào cộng đồng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên tại địa phương.