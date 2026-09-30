Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng mỗi chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát

Ngày 30/9, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter quốc tế hạ cánh tại Cảng hàng không Phù Cát. Doanh nghiệp lữ hành đưa khách quốc tế đến tỉnh bằng các chuyến bay này được hỗ trợ 50% giá vé tham quan tại một số điểm du lịch và được hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch.

Các điểm tham quan được áp dụng chính sách hỗ trợ gồm: Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Bảo tàng Quang Trung và thắng cảnh Biển Hồ.

Để được hưởng hỗ trợ, doanh nghiệp phải hạch toán độc lập, có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai; trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với doanh nghiệp lữ hành quốc tế được thành lập trong nước để đưa khách đến tỉnh qua các chuyến bay charter.

Doanh nghiệp phải có chương trình du lịch cụ thể, hợp đồng dịch vụ phục vụ khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch của Gia Lai như vận chuyển, ăn uống, tham quan, mua sắm và các dịch vụ bổ sung khác.

Đường cất hạ cánh số 2 hoàn thành, tạo điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay code C, code E và mở đường bay quốc tế trực tiếp.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có kế hoạch, chương trình khai thác các chuyến bay charter được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; bảo đảm công suất khai thác tối thiểu 50% tổng số ghế thương mại trong 6 tháng đầu kể từ khi nghị quyết có hiệu lực và từ tháng thứ 7 trở đi đạt tối thiểu 70%.

Doanh nghiệp thụ hưởng chính sách cũng phải có kế hoạch quảng bá, giới thiệu hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai trên các chuyến bay charter, các nền tảng truyền thông và các kênh quảng bá của đơn vị.

Về công tác tuyên truyền, quảng bá, tỉnh hỗ trợ đăng tải tối thiểu 10 tin, bài giới thiệu sản phẩm du lịch do doanh nghiệp đang khai thác các chuyến bay charter đưa khách quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát mỗi tháng.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, thời gian qua, Gia Lai từng bước trở thành điểm đến mới, an toàn, thân thiện, hấp dẫn, được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Tỉnh đã tập trung quy hoạch, đầu tư, hoàn thiện hạ tầng du lịch, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực phục vụ khách quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, năm 2025, khách quốc tế đến Gia Lai chỉ đạt khoảng 125.000 lượt, chiếm hơn 1% trong tổng số 12,4 triệu lượt khách đến tỉnh. Việc thiếu các đường bay thẳng kết nối trực tiếp là một trong những điểm nghẽn thu hút khách quốc tế.

Cảng hàng không Phù Cát đã hoàn thiện đường cất hạ cánh số 2, tạo điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay code C, code E và mở đường bay quốc tế trực tiếp.

Theo bà Hạnh, việc hình thành các chuyến bay charter quốc tế giúp mở rộng thị trường, thu hút dòng khách, tăng khả năng chi tiêu, quảng bá điểm đến và thúc đẩy liên kết vùng.

Theo nghị quyết, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2026-2027 dự kiến gần 95 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026, bố trí khoảng 4,306 tỷ đồng và năm 2027 hơn 90,6 tỷ đồng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027.