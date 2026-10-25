Gia Lai: Hành trình đưa công chúng đến gần di sản bên Tháp Đôi

Đưa di sản đến gần hơn với mọi người

Sáng cuối tuần, trong không gian của Di tích Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), tiếng trống võ vang lên, du khách dừng chân, các em học sinh, người dân địa phương cũng tới, ngồi lại để cùng lắng nghe. Đó là khung cảnh của chương trình "Hành trình di sản: Trình diễn và trải nghiệm di sản văn hóa Gia Lai" do Bảo tàng tỉnh này tổ chức. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, cho hay hoạt động này nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển văn hóa và cũng là một hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Hành trình di sản tổ chức tại Di tích Tháp Đôi vào các sáng thứ 7 hàng tuần, kéo dài đến 3/12/2026.

Theo lãnh đạo Bảo tàng, Gia Lai có một kho di sản phong phú, từ những di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đến lễ hội, phong tục, tri thức dân gian và các loại hình nghệ thuật truyền thống của nhiều cộng đồng dân tộc. Mỗi di sản đều mang một dấu ấn của một thời và phản ánh đời sống tinh thần của nhiều thế hệ đi trước.

Với Bảo tàng, giữ gìn di sản không dừng ở việc cất giữ cho cẩn thận. Điều quan trọng hơn là tìm cách để di sản hiện diện và "sống" trong đời sống, được trao lại cho các thế hệ sau. Vì thế, thay vì chỉ trưng bày, ban tổ chức mở ra một không gian trình diễn, giao lưu và trải nghiệm. Bằng cách này, công chúng có thể tiếp cận di sản một cách gần gũi, sinh động.

Trong không gian của Di tích, các nghệ nhân biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Trong ảnh: Biểu diễn bài Vui mùa lúa chín của người Chăm H'roi.

"Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm, đặc biệt ở thế hệ trẻ; đồng thời tăng cường sự kết nối giữa bảo tàng với các cơ quan, đơn vị, trường học, nghệ nhân và cộng đồng chủ thể di sản. Qua đó, góp phần bảo tồn di sản với giáo dục và phát triển du lịch địa phương", bà Tuyết cho hay.

Văn hóa – điều làm nên sức hút của một vùng đất

Có mặt tại buổi biểu diễn sáng 24/10, ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, đánh giá đây là một chương trình hay, giàu ý nghĩa và "chạm"vào người xem. Từ góc nhìn chuyên môn của ngành du lịch, ông Trung chia sẻ rằng, chính giá trị di sản văn hóa này tạo được sức hút của một vùng đất.

Ông Trung cho rằng, du khách đến miền Trung thường gặp những nét tương đồng. Đó là nơi nào cũng có rừng và biển. Thứ làm nên khác biệt đó là văn hóa, mỗi vùng một sắc thái riêng, đó chính điều mà du khách luôn muốn khám phá.

Du khách, đặc biệt là các học sinh tham gia vào hành trình trải nghiệm.

"Một chương trình đưa du khách vào hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử của địa phương vừa khác biệt, vừa có giá trị, lại mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách", ông Trung nói. Theo ông, nếu duy trì đều đặn, chương trình có thể trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, vừa thu hút vừa giữ chân được du khách. Đồng thời, ông cũng gợi mở thêm là nên có nhiều hình thức để du khách được "chạm" được đến gần và trải nghiệm. Bởi những điều đó mới tạo nên sức hấp dẫn với hứng thú cho du khách, thậm chí là người dân địa phương.

Các học sinh, sinh viên vẽ mặt nạ tuồng và nghe các nghệ sĩ giới thiệu về nghệ thuật tuồng.

Tới với hành trình di sản lần đầu tiên, chị Phan Thị Dung (ở phường Quy Nhơn) cũng bày tỏ sự thích thú và hào hứng với chương trình. Phần ấn tượng nhất với chị đó là tiết mục biểu diễn nhạc võ kết hợp võ cổ truyền Bình Định. "Tôi ấn tượng với phần biểu diễn này, và mong võ cổ truyền Bình Định được nhiều người biết đến hơn. Chính vì ấn tượng nên tôi quay lại những khoảnh khắc ấy và chia sẻ lên trang facebook cá nhân để nhiều người cùng được xem", chị nói.

Trong khi đó, em Đặng Bảo Nam, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Cao Vân (Quy Nhơn) chia sẻ rằng, xem chương trình thực tế khác với việc học trên lớp. Qua đó, em được hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của quê hương. Những buổi biểu diễn thực tế thế này giúp học sinh hiểu và yêu hơn văn hóa, vùng đất và con người nơi mình sinh ra.

Một điểm đến văn hóa tạo sự khác biệt, hấp dẫn với du khách.

Theo ban tổ chức, "Hành trình di sản – Trình diễn và trải nghiệm di sản văn hóa Gia Lai, 2026) diễn ra vào sáng thứ 7 hàng tuần tại Di tích Tháp Đôi và một số điểm khác trong tỉnh, kéo dài tới 13/12/2026.