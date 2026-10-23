Gia Lai: Hàng trăm hộ dân vùng khó an cư trên vùng đất mới, thoát cảnh chạy lũ mỗi đêm

Thoát cảnh chạy lũ, dựng xây cuộc sống mới

Những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Jrai đang dần hiện diện khang trang tại Khu tái định cư xã Ia Tul. Trước hiên nhà, những lá cờ đỏ thắm tung bay trong gió, tạo nên khung cảnh bình yên trên vùng đất mới. Với người dân Bôn Jứ, đó không chỉ là nơi ở mới mà còn là niềm hy vọng sau nhiều năm sống trong nỗi lo lũ lụt.

Chỉ cách đây chưa lâu, mỗi khi mưa lớn kéo dài, người dân lại nơm nớp lo nước dâng, cuốn trôi tài sản tích góp nhiều năm, thậm chí đe dọa tính mạng. Nay, sau gần một tháng chuyển đến nơi ở mới, nhiều gia đình đã có thể yên tâm hơn khi mùa mưa bão đến.

Buôn Jứ - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt

Sau nhiều năm sinh sống tại khu vực thường xuyên ngập lụt, mong mỏi lớn nhất của người dân Bôn Jứ là có một nơi ở ổn định, an toàn. Mong ước ấy đang dần trở thành hiện thực khi những căn nhà mới được dựng lên, đường sá và hạ tầng thiết yếu từng bước hoàn thiện.

Khu tái định cư được xây dựng trên diện tích gần 22ha tại thôn Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Công trình được triển khai nhằm bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân thôn Bôn Jứ, giúp bà con từng bước thoát khỏi vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt.

Những dãy nhà khang trang tại khu tái định cư xã Ia Tul

Dự án tại xã Ia Tul là một trong 16 dự án bố trí dân cư vùng thiên tai đang được tỉnh Gia Lai triển khai, hướng tới đưa gần 2.000 hộ dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đến sinh sống tại các khu dân cư phù hợp hơn.

Là một trong những hộ chuyển đến khu tái định cư sớm nhất, gia đình chị Ksor Lir (SN 1977) vẫn chưa quên những năm tháng sống trong nỗi lo nước lũ. Hàng chục năm qua, cứ đến mùa mưa, căn nhà của gia đình chị lại chìm trong biển nước.

“Ngay khi có chủ trương di dời về vùng đất mới, không chỉ tôi mà cả buôn đều đồng ý ngay. Ở buôn cũ, cứ mưa là ngập hết, tài sản không trôi đi thì cũng bị ngâm nước, hư hỏng. Về khu tái định cư, đất rộng rãi, thoáng mát, điện nước đầy đủ, không còn phải chạy mưa, chạy lũ nữa nên khỏe và an toàn hơn nhiều”, chị Lir phấn khởi chia sẻ.

Chị Lir và bà Rô H’Manh vui mừng trong căn nhà mới, thôi nỗi lo chạy lũ mỗi đêm

Theo chị Lir, gia đình đã chuyển đến nơi ở mới gần một tháng. Nhà nước hỗ trợ 350 triệu đồng, gia đình sử dụng khoảng 220 triệu đồng để dựng nhà. Từ nay, gia đình vẫn trở về làng cũ làm rẫy, nhưng nơi ăn chốn ở đã được chuyển đến khu vực an toàn hơn.

Niềm vui an cư cũng hiện rõ trên gương mặt bà Rô H’Manh (SN 1945). Trước đây, gia đình bà sống ở vùng trũng, thường xuyên chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn. Cuộc sống vì thế luôn bấp bênh. Từ khi chuyển đến khu tái định cư, gia đình bà có nhà ở rộng rãi, điện sinh hoạt đầy đủ, đường sá khang trang hơn. Những thay đổi tưởng chừng bình dị ấy lại mang ý nghĩa lớn đối với những người đã nhiều năm phải sống trong cảnh nơm nớp lo nước lũ.

Chạy đua với thời gian, an cư trước mùa mưa lũ

Trên công trường khu tái định cư xã Ia Tul, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư và công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ người dân đến nơi ở mới trước ngày 15/11. Các phần việc từ hoàn thiện nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đến vận chuyển tài sản được triển khai song song nhằm bảo đảm tiến độ di dời.

Rời vùng lũ, người dân ở xã Ia Tul đang đón những ngày bình yên trên vùng đất mới

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án) tính đến ngày 19/10, khối lượng thi công chung ước đạt khoảng 98%. Các hạng mục san nền, hệ thống thoát nước dọc, đường giao thông, nhà mẫu giáo, nhà văn hóa và cắm mốc phân lô cơ bản hoàn thành, đạt khoảng 98-99%.

Công trình đã hoàn thành đóng điện. Ban Quản lý dự án cũng có văn bản đề nghị UBND các xã đăng ký nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân tái định cư để ngành điện khảo sát, lắp đặt công tơ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân khi chuyển đến nơi ở mới.

Những ngôi nhà sàn khang trang mọc lên trên vùng đất cao ráo, những lá cờ đỏ thắm tung bay trước hiên nhà, mở ra hy vọng về những tháng ngày bình yên

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Ia Tul, cho biết: “Đến nay đã có 160/207 hộ dân Bôn Jứ chuyển đến khu tái định cư và đang cùng chính quyền dựng nhà. Toàn bộ 207 ngôi nhà được xây dựng theo định hướng mẫu thống nhất. Ngoài khoản hỗ trợ của Nhà nước, người dân chủ động đối ứng phần kinh phí còn lại để hoàn thiện nhà ở. Tại nơi ở cũ, nhiều hộ sinh sống gần bờ sông, thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước dâng cao.

Người dân rất vui mừng, phấn khởi khi được chuyển đến nơi ở mới có cơ sở hạ tầng khang trang, điện nước đầy đủ. Sau khi bà con chuyển hết đến khu tái định cư, khu vực làng cũ sẽ được đưa vào quỹ đất công của xã. Địa phương đang phối hợp với lực lượng quân đội hỗ trợ các hộ còn lại di dời, dựng nhà, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026 để người dân an tâm mỗi khi mùa mưa lũ”.

Toàn bộ 207 hộ dân sẽ chuyển đến khu tái định cư trong tháng 11/2026

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 219 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân từ tháng 9 đến khi hoàn thành việc di dời. Lực lượng được chia thành hai nhóm, một nhóm tháo dỡ nhà cũ, sửa chữa những căn nhà bị hư hỏng tại nơi ở cũ; nhóm còn lại trực tiếp tham gia đào móng, dựng nhà, xây dựng công trình vệ sinh, công trình phụ, cổng, ngõ và hàng rào tại khu tái định cư.

Sự chung tay của lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đang rút ngắn thời gian dựng nhà, giúp người dân sớm ổn định nơi ăn chốn ở. Mỗi căn nhà hoàn thiện không chỉ đánh dấu một phần việc được hoàn thành mà còn mở thêm cơ hội để các gia đình thoát khỏi cảnh sống bất an mỗi mùa mưa lũ.

Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tháo dỡ, vận chuyển nhà cũ và dựng nhà mới tại khu tái định cư, phấn đấu hoàn thành trước cao điểm mùa mưa lũ

Trên vùng đất mới, những ngôi nhà sàn đang dần hoàn thiện, những lá cờ đỏ thắm tung bay trước hiên nhà. Với người dân Bôn Jứ, hành trình an cư vẫn còn những phần việc cần tiếp tục, nhưng nỗi lo chạy lũ đã vơi đi, nhường chỗ cho niềm tin về một cuộc sống bình yên hơn.