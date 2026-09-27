Gia Lai: Hai nữ sinh lớp 6 đuối nước trong hồ trải bạt chứa nước tưới nông nghiệp

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 26/9, UBND xã Ia Le nhận được tin báo một vụ đuối nước khiến 2 người tử vong xảy ra tại hồ chứa nước thuộc đất rẫy của ông Nguyễn Tất T tại thôn Thiên An.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: IL

Trước đó vào chiều cùng ngày, các cháu P.T.N (SN 2014) và H.T.N.C (SN 2015, cùng trú tại thôn Phú Hà, xã Ia Le đi xe đạp điện từ rẫy ở thôn Thiên An về nhà tại thôn Phú Hà.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc Long (bố của cháu H.T.N.C) trên đường về nhà phát hiện xe đạp điện dựng bên đường và 2 mũ bảo hiểm tại khu vực hồ nước trong đất rẫy của ông N.T.T. Nghi ngờ bất thường, ông Long tìm kiếm và lặn xuống hồ chứa nước tại rẫy và phát hiện thi thể của 2 cháu dưới nước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND Ia Le đã chỉ đạo công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan, hệ thống chính trị thôn Thiên An đến hiện trường để nắm tình hình, xác minh, điều tra vụ việc; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và trước mắt hỗ trợ kinh phí lo hậu sự cho các cháu.

Tại nhiều khu vực ở Gia Lai, người dân thường đào các hồ chứa nước để phục vụ tưới cây nông nghiệp vào mùa khô. Các hồ thường được đào bằng máy móc rất sâu và được lót bằng lớp bạt nhựa để hạn chế nước ngấm vào lòng đất, khi đi trên bạt có thể bị trượt té xuống hồ. Do đó, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần phải đặt biển cảnh báo, tạo hành lang an toàn hoặc tạo những hệ thống an toàn trong hồ để phòng đuối nước xảy ra.